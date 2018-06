Uniunea Europeană, unită în fața barierelor tarifare impuse de Washington. Reuniți la Bruxelles, liderii sprijină pe deplin măsurile de reechilibrare

Corespondență din Bruxelles. Violeta Dan

Reuniți la Consiliul European, liderii UE și-au declarat unanim sprijinul pentru măsurile luate de UE pentru protejarea pieței interne ca urmare a taxelor impuse de SUA produselor din UE.

Șefii de stat și de guvern au catalogat ca nejustitifactă din punct de vedere al securității naționale decizia SUA de a impune aceste tarife și au decis că trebuie să reacționeze la toate acțiunile cu caracter protecționist clar.

„Ca reacție la decizia Statelor Unite de a impune UE taxe pentru produsele din oțel și aluminiu, care nu pot fi justificate din motive de securitate națională, Consiliul European sprijină pe deplin măsurile de reechilibrare, măsurile de salvgardare potențiale pentru protejarea piețelor noastre, precum și procedurile judiciare din cadrul OMC, astfel cum s-a decis la inițiativa Comisiei. UE trebuie să reacționeze la toate acțiunile cu un caracter protecționist clar, inclusiv la cele care pun sub semnul întrebării politica agricolă comună”, se arată în concluziile Consiliului European.

Zilele trecute președintele Consiliului European, Donald Tusk, a declarat că este dezamagit de dezvoltarea relațiilor transatlantice.

„În ciuda eforturilor noastre neobosite de păstrare a unității Occidentului, relațiile transatlantice se află sub o presiune imensă datorită politicilor președintelui Trump. Din nefericire, diviziunile depășesc comerțul. Voi împărtăși cu dvs. evaluarea mea politică a situației. Este convingerea mea că, în timp ce sperăm pentru cele mai bune, trebuie să fim gata să pregătim Uniunea noastră pentru scenariile cele mai grave”, le-a spus Tusk șefilor de stat și de guvern într-o scrisoare trimisă înaintea Consiliului European.

Întrebat dacă această ruptură se simte la fel de mult și în România, președintele Iohannis a declarat astăzi că nu este la fel de pesimist ca Donald Tusk și că „relația transatlantică nu este un fir singular, are mai multe fire și dintre acestea, câteodată unele slăbesc și altele se întăresc”.

„Noi nu suntem așa pesimiști ca domnul Tusk, nu știu de ce este atât de pesimist și ieri, în sesiunea destinată securității m-am exprimat clar, și nu am fost singurul, pentru întărirea relației transatlantice, am subliniat importanța acestei relații, importanța relației dintre NATO și Uniune, și foarte bine a subliniat domnul Secretar General Stoltenberg că relația transatlantică nu este un fir singular, are mai multe fire și dintre acestea, câteodată unele slăbesc și altele se întăresc. De exemplu, în ultimul un an și jumătate fondurile alocate din Statele Unite pentru forțe armate în Europa au crescut cu 40%, deci este clar că relația pe securitate este într-o continuă consolidare”, a declarat președintele Klaus Iohannis.

