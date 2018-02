Vicepreședintele american Mike Pence: SUA și Coreea de Sud, de acord că trebuie menţinută presiunea asupra Coreei de Nord

Vicepreşedintele SUA, Mike Pence, a declarat că ţara sa şi Coreea de Sud sunt de acord că ar trebui menţinută presiunea asupra Coreei de Nord, potrivit BBC News.

La întoarcerea de la Jocurile Olimpice, Pence a declarat că nu există diferenţe de opinii între SUA şi Coreea de Sud.

Vorbind cu reporterii în timpul zborului spre SUA de sâmbătă, Pence a declarat: „Nu există diferenţe de opinii între SUA, Coreea de Sud şi Japonia în ceea ce priveşte nevoia de a izola economic şi diplomatic Coreea de Nord până când nu va abandona programul nuclear”.

I’m grateful for the strong relationship between the U.S & South Korea. We’re going to stand solidly with South Korea and with all of our allies to continue to bring the maximum pressure to bear on North Korea. #VPinASIA pic.twitter.com/EfqB6yWLi0

