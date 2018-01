Vicepreședintele SUA Mike Pence: Ambasada SUA la Ierusalim se va deschide până la finalul lui 2019

Vicepreşedintele american Mike Pence a declarat luni, în faţa parlamentului israelian, că ambasada SUA la Ierusalim se va deschide până la finalul lui 2019, informează BBC News.

Preşedintele american Donald Trump a afirmat în decembrie că recunoaşte Ierusalimul ca fiind capitala Israelului şi că va muta ambasada Statelor Unite în acest oraş, stârnind indignarea palestinienilor, care revendică partea de est a Ierusalimului.

The Trump admin will advance our plan to open our Embassy in Jerusalem & the Embassy will open before the end of next year. @POTUS made his decision “in the best interests of the U.S” but he also made it clear we believe this decision is in the best interests of peace #VPinIsrael pic.twitter.com/YlyuqjYt2v

— Vice President Mike Pence (@VP) 22 ianuarie 2018