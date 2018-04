VIDEO INTERVIU Adina Vălean, președintele Comisiei pentru siguranță alimentară din PE: Consumatorii europeni vor putea acționa în judecată companiile care aplică standard dublu la alimente

Noul pachet de propuneri privind avantajele pe care le au consumatorii europeni prevede instrumente concrete prin care autoritățile și consumatorii pot adopta măsuri împotriva practicilor neloiale ale companiilor, a declarat joi, într-un interviu pentru CaleaEuropeana.ro eurodeputatul Adina Vălean (PNL, PPE), președintele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară din Parlamentul European.

”Un dublu standard în Est și Vest face referire directă la calitatea produselor și deranjează consumatorul. Ceea ce deranjează pe consumatorul român sau pe cel din estul Europei este că deseori, un produs care este ambalat și are o denumire de brand, având așteptări de calitate de la brand-ul respectiv, în fapt are o calitate inferioară. Aceasta poate să însemne o rețetă care are mai multă sară, mai multă grăsime, mai mult zahăr”, a spus Vălean, în condițiile în care problema alimentelor cu dublu standard de consum este văzută ca o mare discrepanță între Vest și Est.

”Au fost identificate produse și în țara noastră și în alte țări europene care nu aveau o cantitate suficientă de carne, dacă produsul era un derivat din carne. Toate aceste diferențe de rețetă care sunt vândute în Est sub același ambajal ca în Vest, dar pentru care producătorii spun că rețeta este pe gustul consumatorilor din țara respectivă, este un lucru care deranjează pe toată lumea”, a completat eurodeputatul român.

Vălean a criticat Comisia Europeană pentru că această problemă nu a fost mult timp abordată, însă asociațiile de consumatori au sensibilizat mediul politic și decizional prin faptul că ridicat chestiunea calității produselor ”foarte sus pe agenda Comisiei Europene”.

”Chiar ieri, Comisia Europeană a prezentat noile reguli pentru protecția consumatorului. Această chestiune a calității duale a produselor este abordată prin faptul că ea este trecută pe lista neagră a practicilor unfair. Autoritățile pot lua măsuri directe dacă un produs are o diferență de calitată sau consumatorul nu este informat exact”, a explicat președintele Comisiei ENVI.

”Oferă posibilitatea consumatorilor, le deschide porțile către o chestiune numită class action, acele acționări în judecată. Se poate ajunge la pedepse uriașe în termeni financiari calculate la cifra de afaceri a companiilor. Companiile, dacă au practici comerciale unfair, vor ajunge în situația să poată fi acționate în instanță de grupuri de consumatori, ceea ce este un mare pas în înainte. O altă chestiune adusă de Comisie este o metodologie de testare. Ni se promite că până la sfârșitul anului vom avea aceste teste”, a mai detaliat aceasta.

Adina Vălean a salutat, totodată, și acțiunile din România ale InfoCons, o asociație în domeniul protecției consumatorilor.

”A făcute foarte multe acțiuni, presiuni și a contribuit la dezbaterea publică la nivelul Comisiei Europene pentru a obține o transparență din partea producătorilor în ceea ce privește produsele”, a spus eurodeputatul român, precizând că asociația are și aplicație prin care scanezi codul de bare al unui produs și poți lua la cunoștință dacă produsul se află la standardele prezentate de producător.

Pachetul de propuneri „Noi avantaje pentru consumatori”, prezentat de Comisia Europeană miercuri, 11 aprilie, este menit să garanteze faptul că toți consumatorii europeni beneficiază pe deplin de drepturile conferite de legislația Uniunii.

Între rezultatele așteptate se numără abordarea produselor de consum cu dublu standard de calitate, o primă măsură fiind actualizarea Directivei privind practicile comerciale neloiale.

