VIDEO INTERVIU. Emilian Pavel, europarlamentar PSD, S&D, dezamăgit de audierea lui Zuckerberg în Parlamentul European: “A răspuns doar la întrebările care i-au convenit”

Emilian Pavel, europarlamentar PSD, S&D, a declarat într-un interviu oferit pentru Calea Europeană că este dezamăgit de audierea din legislativul european a fondatorului și CEO Facebook, Mark Zuckerberg.

Despre audiere și dacă ea a răspuns întrebărilor europenilor:

Formatul acestei întâlniri a fost unul dezamăgitor. Când am conceput audierile în SUA, am solicitat colegilor social democrați o comisie specială. În această conferință a grupurilor politice noi, ca social democrați, am dorit crearea unei comisii speciale, IMCO, ITRE și conducerea celor de la LIBE unde sunt și membru. De atunci am reușit organizarea unei dezbateri în Parlamentul Europeană fără prezența Facebook, dar una foarte importantă unde Comisia și Consiliul au participat și au ascultat problemele ridicate de parlamentarii europeni. Eu personal am cerut comisarului Jurouva să ceară Facebook o listă cu toate aplicațiile care au un business model asemănător cu cel al Cambridge, să solicite cui au vândut acele date, cum le-au prelucrat pentru a ști cum au beneficiat de aceste practici, spunem noi, ilicite. Vrem să știm cine a beneficiat de aceste practici, fie că sunt partide politice, companii sau persoane, vrem să știm pentru ca cetățenii să știe cum și de către cine au fost manipulați. După acea dezbatere în PE am urmărit mâhnit că președintele Tajani încerca să își asume doar el această invitație, ba mai mult întâlnirea a fost anunțată pe Twitter de către un șef de cabinet, fără ca noi, parlamentarii, să știm de ea.

Formatul ales a fost cea mai mare dezamăgire. În loc să avem un hearing de 2, 3, 4 ore, am avut o propunere de a avea o întâlnire închisă. Noi deputații nu am putut să adresăm întrebări directe CEO-ului. Am putut să trimitem liderului grupurilor iar aceștia au transmis mai departe. Răspunsurile date de Zuckerberg au fost nemulțumitoare. Practic s-a ascuns cumva în spatele declarației de la început, a răspuns doar la întrebările care i-au convenit. După care a spus că s-a terminat timpul și a plecat. A fost o pierdere de timp, o acțiune de PR a președintelui Tajani și sper că vom avea acea audiere a specialiștilor Facebook.

Despre aplicarea legislației GDPR:

Pe mine nu m-a încălzit cu nimic când a spus că va respecta GDPR. Facebook este obligat, este o legislație europeană și trebuie să o aplice. Dacă nu o face riscă amenzi din cifra de afaceri de 4% la nivel global, ceea ce este o sumă extraordinar de mare și nu se pune problema pentru acest lucru. Doar faptul că ne laudă pachetul legislativ GDPR pe noi nu ne încântă. Răul a fost făcut, a și recunoscut, și anume că din cauza Rusiei Donald Trump a fost ales președinte. Dacă ar fi câștigat altcineva în SUA, în speță Hillary Clinton, ar fi putut avea altă abordare față de UE, poate nu am fi avut acele taxe promise de Trump pentru exporturi în SUA. Practic, alegerile din SUA au fost influențate prin Facebook de către Rusia, iar rezultatul ne influențează pe noi astăzi în ceea ce privește economia mondială și liberul schimb între UE și SUA.

Mark Zuckerberg a spus că mii de aplicații sunt analizate, sunt cercetate, vrem ca ele să nu mai aibă acces la bazele de date, vrem să știm ce se întâmplă cu datele deja prcesate și vrem să știm cine le-a folosit și cu ce scop astfel încât să avem o imagine transparentă cu ce s-a întâmplat.

Despre influențarea alegerilor din Uniunea Europeană:

Cred că s-a pus o întrebare foarte bună ieri, și anume dacă Facebook are de gând să introducă o unealtă prin care utilizatorii Facebook să opteze să nu fie targetați de către anunțurile Facebook și nu a primit răspuns. Eu aș fi interesat să plătesc o taxă lunară sau anuală pentru a nu intra în această microtargetare folosită de alții cu diferite scopuri și în diferite domenii.

Eu nu spun că scopul lui Zuckerberg este acela de a frauda alegeri sau de a încuraja practici precum Cambridge Analytica, dar pot să spun că nu și-au făcut datoria pentru a evita astfel de modele de business sau practici. Implicarea în Brexit este investigată astăzi de agenția de Protecție a Datelor din Irlanda și de cărte britanici. Aceste anchete vor continua și aștept cu nerăbdare rezultatele lor. Totuși, au hotărât britanicii că vor să iasă din UE și au hotărât fiind bine informați sau anumite algoritme Facebook ce au distribuit informația în mod eronat? Dacă această anchetă se finalizează până în martie anul viitor, s-ar putea să avem un nou referendum.

Faptul că au fost 2,7 milioane de utilizatori eu cred ca e un număr mic. Faptul că Zuckeberg ne-a spus aseară că el presupune că au fost și alte aplicații care au folosit modul de lucru al Cambridge Analytica, mie îmi arată că au fost mulți mai mulți și în SUA, dar și în UE. Ne-a spus că la alegerile din Franța și din Germania a putut să evite astfel de practici. Nu ne-a putut demonstra sau spune cum, dar prin inteligența artificială a Facebook reușește astăzi să elimine 99% din conținutul periculos, înainte ca acesta să fie raportat de utilizatori reali.

Luați exemplul criptomonedelor, pentru a avea un cont pe platformele de tranzacționare trebui verificat contul prin compararea fotografiei din buletin cu fața persoanei respective.

