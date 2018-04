VIDEO Interviu | Europarlamentarul Daniel Buda (PNL, PPE), despre viitorul Politicii Agricole Comune: Fermierii nu trebuie să plătească factura Brexitului

În cadrul Parlamentului European a avut loc o dezbatere pe tema viitorului Politicii Agricole Comune după anul 2020, prilej cu care eurodeputatul Daniel Buda (PNL, PPE) a subliniat că statele din Estul Europei, inclusiv România, trebuie să beneficieze de convergența plăților directe. „Fermierii nu trebuie să plătească factura Brexitului”, a susținut eurodeputatul român într-un interviu acordat Calea Europeană, argumentând că, în baza unui buget al UE redus după ieșirea Regatului Unit din UE, fondurile europene trebuie folosite mai eficient. „Ar trebui să fie o plată de bază de care beneficiază toți fermierii, dar cel care produce mai mult, să fie stimulat să producă mai mult”, a explicat eurodeputatul român.

Fermierii nu trebuie să plăteasca factura Brexitului

Eurodeputatul a explicat că au fost două zile intense la Bruxelles, unde au avut loc discuții despre viitorul Politicii Agricole Comune, cu implicații pentru fermierii români, discuțiile axându-se pe agricultura post 2020.

”Se cunoaște că în Parlamentul European se discută despre viitorul Cadru Financiar Multianual, viitoarea Politică Agricolă Comună, cum vor fi fermierii sprijiniți mai departe și este foarte important că mai departe fermierii vor putea beneficia de plăți directe astfel încât să fie acea centură de siguranță pentru vremuri grele și de a rezista mai departe pe piață”.

„În cursul zilei de ieri (n.r. în cadrul Comisiei pentru Agricultură a Parlamentului European) s-a spus foarte clar că fermierii nu trebuie să plătească factura Brexitului, pentru că după ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană înseamnă că vor fi mai puțini bani la bugetul UE și s-a pus în discuție foarte ferm și foarte clar că fermierii nu trebuie să suporte această factură. Comisarul european Phil Hogan a subliniat faptul că această problemă a agriculturii nu trebuie privită strict sectorial, ci doar ca o problemă care vizează întreaga populație a UE, în condițiile în care agricultura asigură hrană pentru toți cetățenii europeni.”, a declarat Buda.

Statele din Estul Europei, inclusiv România, trebuie să beneficieze de convergența plăților directe

”Am ridicat problema ridicată de convergența plăților – faptul că statele din estul Europei au subvenții care sunt sub media europeană și avem nevoie de această convergență. Comisarul Hogan mi-a răspuns că este la curent cu nevoie pentru statele Europei de a merge spre o convergență cu liniarizarea plăților la nivel european și faptul că Comisia Europeană are în vedere acest lucru, însă va trebui să vedem în ce condiții va putea să devină realitate, pentru că banii sunt mai puțini, nevoile sunt mai mari. Dar este important că se lucrează la reducerea acestor decalaje între fermierii din est și cei din vest. De asemenea, am mai subliniat în intervenția susținută ieri, nevoia ca banii să ajungă la cei care practică agricultura. (…) Uneori, banii ajung la cei care fac speculă în seama sectorului agricol și trebuie să ne asigurăm ca acest lucru să înceteze, ca banii să ajungă la cei care produc hrană. (…) Am ridicat și nevoia de a se corela într-o formă sau alta plățile care sunt date și cu ce înseamnă productivitate. Cu alte cuvinte, eu -Uniunea Europeană, Comisia Europeană – vin și îți dau o sumă de bani, tu – agricultor- ești obligat să vii cu o resursă de hrană astfel încât să eliminăm acele situații în care mulți fac oa gricultură formală în care indiferent de cât cultivă sau cât produc, ei beneficiază de subvenții. Ar trebui să fie o plată de bază de care beneficiază toți fermierii, dar cel care produce mai mult, să fie stimulat să producă mai mult.

Eurodeputatul a amintit și problema fermierilor mici și mijlocii, care activează în zone cu un handicap natural, în zone montane, zone retrase, unde nu pot avea ferme mari, au nevoie de sprijin pentru că altfel vor renunța la agricultură, pot apărea probleme sociale, sau de mediu.

Legat de înverzire, „fermierii sunt o parte integrantă la un mecanism de înverzire”, iar comisarul european Hogan a punctat, potrivit eurodeputatului, „că fiecare dintre noi suntem plătiți pentru ce facem, deci și fermierii trebuie să fie plătiți pentru că fac un aer curat, să fie stimulați să facă practici ecologice.”

Discuțiile s-au axat și asupra calamităților naturale: grindină. inundații, secetă. ”Din păcate, în România, nu avem această formă de asigurare foarte bine pusă la punct și este nevoie să importăm acest sistem de asigurare și în România”, astfel încât să fie redusă vulnerabilitatea fermierilor români în fața naturii, a susținut Buda.

Erasmus pentru tinerii fermieri și ”Prima Fermă” pentru tinerii care vor să își cumpere teren agricol

„Am reclamat această nevoie, de a se organiza un Erasmus pentru tinerii fermieri. Nimic nu poate să fie mai util decât schimbul de experiență și bune practici cu fermierii din alte zone”, a transmis europarlamentarul român.

Eurodeputatul a semnalat și problema imposibilității tinerilor fermieri europeni de a avea acces la teren. ”Este obligatoriu să se găsească un dialog cu băncile care să fie aprtenere în această construcție. Degeaba ai un tânăr care vrea să se implice în agricultură, nu are resurse financiare suficiente pentru a-și cumpăra teren și rămâne această verigă deschisă. Atunci, după modelul Primei Case, să vedem cum putem implementa modelul Prima Fermă, cu dobândă subvenționată sau redusă”.

Politica Agricolă Comună trebuie perfecționată, iar comisarul european Phil Hogan a venit cu o propunere de directivă în acest sens privind practicile concurențiale neloiale. ”Această directivă europeană vine să reglementeze practicile concurențiale neloiale în sectorul agricol pentru a putea întări rolul fermierului în lanțul de aprovizionare”.

„Pentru a putea avea o poziție echilibrată în raportul cu supermarketurile, fermierii trebuie să înțeleagă un lucru foarte clar: formele de asociere trebuie să fie accesibile. Trebuie să înțelegi și un supermarket care cere un flux de marfă (…) Trebuie să fie o conlucrare a celor trei segmente: producătorii, procesatorii și distribuitorul care trebuie să stea la masă astfel încât să găsească un echilibru în ceea ce se face. Iată că s-a venit cu această propunere de directivă, ea va fi trimisă în PE, europarlamentarii vor avea posibilitatea de a-și spune punctul de vedere, dar și toți cei care sunt interesați de această chestiune, protecția consumatorilor, asociațiile agricole, etc, pentru a găsi acele instrumente de protejare a fermierului, care să le ofere posibilitatea de a produce la un preț care să crească, dar și să vină cu niște produse care sunt accesibile pentru consumatorul de rând.”

Implicarea României în procesul de modelare a Politicii Agricole Comune

„Este un anumit imobilism în ceea ce privește reacția noastră vizavi de problemele de la nivel european. Aici ține de dorința statului dacă reacționează sau nu, s fii implicat în acea problemă, sau aștepți să vină peste tine o directivă europeană și nu înțelegi de ce nu se pliază pe nevoile tale. Foarte multe persoane fac această greșeală de înțelegere căci înainte ca ele să fie aplicate, statele membre au fost consultate. România nu a făcut acest lucru, nici acum nu suntem activi în această zonă, eu încerc să schimb acest lucru implicându-mă și după fiecare ședință a Comisiei de Agricultură trimit emailuri pentru sute de asociații cu dezbaterile care au avut loc, astfel încât să fie informați. Mai mult, când sunt probleme serioase le-am trimis inclusiv scrisori asociațiilor de profil, dar am primit răspuns de la doar 3-4 asociații din țară”, a precizat eurodeputatul pe tema implicării țării noastre în modelarea PAC.

„Apropo de protecția fermierilor, în directivă există o prevedere în care cere statului să își facă o autoritate sau să delege această responsabilitate unor autorități existente care să verifice implementarea directivei. Spunea domnul comisar Phil Hogan (comisar european pentru agricultură – n.red) că statele membre au un rol important în implementarea acestor directive pentru că nu poate Comisia Europeană să o facă. Faptul că am avut un comisar din România (privind agricultura – n.red), nu am putut face mai mult. Există o opoziție atât de mare din partea celor care vor ca piața să fie liberă. Domnul Phil Hogan a venit cu o astfel de propunere care poate să însemne un moment de cotitură pentru fermieri. Avem nevoie de fermieri care să poată să vândă în profit, fermieri care să poată să rezite pe piață, dar și să aibă capacitatea de a produce produse ieftine pentru toți cetățenii UE.”

Capacitatea administrativă a României de a organiza reuniunile Consiliului UE în domeniul agriculturii

„Sunt preocupat de acest subiect, am vorbit cu Reprezentanța, am trimis acolo unde trebuie propunerile. Este un moment T0 dacă putem să îl definim așa. Putem să demonstrăm adevărata valoare sau capacitatea de a gestiona în mod eficient acest lucru. Am foarte mare în domnul președinte Klaus Iohannis, dar nu și în guvern, nu pentru că sunt de altă culoare politică. Vreau să știu că vor fi stabiilite câteva chestiuni esențiale astfel încât România să fie pregătită. Nu cred că se va vota următorul Cadru Financiar Multianual pe timpul președinției austriece, ei vor să fugă de această responsabilitate, pentru că nu este ușor să operaționalizeze tăieri pe anumite domenii. O să avem de gestiona Brexitul. Vreau să cred că dincolo de linia aceasta politică să sperăm că există funcționari care vor putea asigura o președinție la un nivel care să aducă o plus valoare pentru noi.”

Finanțare în sectorul agricol

„Dincolo de plățile directe care sunt importante, în același timp sunt importante și celelalte părți care vin în agricultură astfel încât ele să aducă plus valoare în ceea ce privește gradul de mecanizare. Practic ne interesează ca banii europeni să asigure ca acest sector să devină sustenabil. Trebuie să fim conștienți de diferența de costuri de producție între statele membre.”

