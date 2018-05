VIDEO INTERVIU Europarlamentarul PNL, PPE Marian-Jean Marinescu critică executivul european: Nu există niciun fel de creștere la Politica de Coeziune, din contră, este o foarte mică scădere

Corespondență din Strasbourg. Violeta Dan

Europarlamentarul PNL, PPE Marian-Jean Marinescu a declarat într-un interviu acordat pentru Calea Europeană că, în pofida anunțului Comisiei Europene, Politica de Coeziune are de suferit în următorul CFM.

Despre propunerea detaliată a Comisiei Europene privind Politica de Coeziune în viitorul Cadru Financiar Multianual:

“Aceasta este cea mai controversată politică deoarece cifrele se știau deja, fuseseră anunțate încă din 2 mai și este o scădere foarte mare la Politica de Coeziune. E o scădere la nivelul întregii Uniuni, de 46%, adică pe Fondul de Coeziune pentru că și aici se face o confuzie. Politica de Coeziune înseamnă Fondul de Dezvoltare Regională, Fondul de Coeziune, Fondul Social și mai sunt câteva. Fondul de Coeziune este cel dedicat statelor din coeziune, câteva, cele din Est și regiuni din Spania, Portugalia. Regiuni care au sub 90% din venitul mediu brut în Europa. La Politica de Coeziune este o scădere de 46%. Sunt două tipuri de prețuri. În anul în care se face propunerea Comisiei, în 2011, față de 2018, acestă propunere s-a făcut cu prețuri din 2018. În fiecare aici de acum încolo bugetul european se indexează cu 2%. Asta înseamnă că bugetul crește în fiecare an cu 2% automat, luând în considerare rata inflației. Când compari 2018, propunerea Comisiei, trebuie să o compari cu actualul buget pe prețuri din 2018. Adică să luăm propunerea inițială, dar tot în prețuri din 2018 și să o indexăm cu 2% pentru fiecare an. De aici ies foarte multe lucruri care nu sunt în concordanță cu ce a declarat doamna comisar ieri, că România are o creștere de 8% la Politica de Coeziune care include tot. Eu spun că nu există niciun fel de creștere, din contră, e o foarte mică scădere pentru că eu compar ceea ce a propus Comisia ieri cu cât este bugetul astăzi în 2018. Dacă ne uităm la aceste prețuri o să constatăm că valoarea este cu puțin mai mică decât cea de pe site-ul Comisiei Europene. Mai este o realitate. În momentul în care noi rămânem pe loc și alte state scad foarte mult, avem o problemă. Trebuie să știm de ce este această scădere. A reieșit din metodologia propusă de Comisie scăderea sau din faptul că s-au micșorat fondurile? Vom avea o întâlnire mâine cu doamna comisar Crețu și eu voi întreba aceste lucruri pentru că altfel situația va deveni complicată.

Trebuie să așteptăm ziua de vineri când va avea loc prezentarea Politicii Agricole Comune. Din câte a spus domnul Phil Hogan, comisarul pentru Agricultură, România nu va pierde la plățile directe pentru că se va continua procesul de convergență și se va micșora diferența între statele membre. Acesta este un buget pe care îl negociem , este o bază.”

Despre negocierile cu Consiliul UE pentru viitorul buget european:

“Vor fi negocieri dificile, bineînțeles, cu statele membre și sunt două niveluri de negociere. Primul va fi cât din Venitul Național Brut vor aloca către bugetul european, și anume 1,11% cât a propus Comisia Europeană, 1,3% cât a propus Parlamentul European, sau cum zic anumite state, puțin mai neînțeles, că vor să dea mai mulți bani dar să nu crească contribuția. Austria, Danemarca, Suedia, Olanda se împotrivesc acestei creșteri de buget. Noi am început discuțiile informale cu Comisia pentru că încă nu a început negocierea formală cu Consiliul și încercăm să convingem Comisia că trebuie mai mulți decât cei pe care i-au propus ei pentru a păstra principiile de bază ale Uniunii, convergență, solidaritate. Deocamdată trebuie să ne lămurim cu cifrele, nu atât pentru Parlament, cât pentru statele membre, să vadă statele care se împotrivesc cât se dă pe politici noi, cât s-a scăzut din politicile vechi și cât pierd și ele. Poate vom propune să scădem de la apărare, de la securitate, deci vor fi negocieri foarte dure.

Negocierile trebuie să se termine până la sfârșitul acestui legislativ. Pentru Europa este major să se termine pentru că altfel pot duce la un rezultat care nu ar fi bun pentru viitorul european. Trebuie să le arătăm cetățenilor ce se face cu banii europeni, să vadă că sunt folosiți pentru oameni.”

Despre Cerul Unic European:

“Principalul impediment pentru începerea negocierilor este situația din Gibraltar, această discuție este între Spania și Marea Britanie de secole, și de aici este și blocarea dosarelor pe aviație pentru că nu e numai Cerul Unic European blocat. După ce s-a votat Brexitul noi încă blocăm legislația europeană pentru că nu se știe dacă aeroportul este pe teritoriu spaniol sau pe teritoriu britanic ce este oricum nerecunoscut de Spania. Eu fac eforturi în continuare, voia avea săptămâna viitoare o întâlnire cu secretarul general al transporturilor din Spania să vedem ce facem. Sunt semnale că sunt flexibili și că ar dori să încheie până la alegerile europene, să sperăm că vom reuși acest lucru.

Cerul Unic European este important deoarece toată lumea din industrie spune că cerul european va fi în 2-3 ani prea pli, va fi congestionat de câte zboruri vor fi. Companiile aeriene cumpără avioane și traficul va crește. În consecință, trebuie făcut ceva cu Cerul Unic European. Am o realizare în acest sens deoarece în septembrie va ieși un studiu pe care eu l-m propus, un proiect pilot, referitor la o nouă arhitectură a spațiului aerian și vom vedea care este situația și ce trebuie să facem în continuare.”

