VIDEO INTERVIU Gabriela Zoană, eurodeputat PSD, S&D: Problemele din agricultură sunt unele comune la nivelul UE, dar mă axez asupra celor din România

Deputatul european Garbiela Zoană (PSD, S&D), cel mai nou membru al Parlamentului European, face numeroase demersuri pentru ca fermierii români să nu sufere de pe urma unor eventuale reduceri ale fondurilor Politicii Agricole Comune. Într-un interviu acordat pentru Calea Europeană, aceasta a mai precizat că trebuie adusă digitalizarea în zonele rurale pentru ca acestea să se dezvolte.

Despre rolul în Parlamentul European: “La o scurtă vreme după ce am devenit membru al Parlamentului European a fost vacantat postul de vicepreședinte al Comisiei de Agricultură și Dezvoltare Regională datorită faptului că această persoană a devenit premierul României, așa cum știți, însă vreau să vă spun că a fost o poziție pe care am obținut-o prin vot. Am avut un contracandidat italian, pe domnul Marco Zullo, am fost aleasă cu 23 de voturi pentru și 10 împotrivă. Nu a fost ușor, însă am reușit să îmi conving colegii. Este foarte adevărat, ne avantajează poziția pe care agricultura o are în România. Țara noastră are una dintre cele mai mari suprafețe agricole din UE. Da, România este țara din UE cu cele mai multe persoane care lucrează în mediul rural. Unul dintre obiectivele mele pentru acest este rezolvarea problemei depopulării zonelor rurale. Sigur, nu este doar o problemă a României, de curând am fost cu o delegație a Comisiei Dezvoltării Regionale în Slovenia. Am discutat și acolo cu persoanele implicate în agricultură și m-am întâlnit cu o serie de primari. Atunci când discutăm despre agricultură problemele sunt comune la nivelul UE. Mă axez cu prioritate pe România și îmi doresc să creăm instrumente puternice astfel încât să reușim să rezolvăm această problemă a depopulării rurale, să atragem tinerii în mediul rural, să îi convingem să se stabilească și să își formeze familii acolo. Sigur, demersurile noastre nu sunt suficente, de aceea am propus și comisarului Hogan, dar și colegilor din Comisia de Agricultură și din Comisia de Dezvoltare Regională unde sunt membru suplean, să conlucrăm. Să spunem că dorim să atragem tinerii în mediul rural doar oferindu-le instrumente specifice Comisiei de Agricultură este insuficiente. Este foarte clar că tinerii nu vor veni în mediul rural dacă nu va fi creată infrastructura, dacă nu vom avea servicii medicale de calitate, dar și de învățământ. Trebuie să aducem digitalizarea în zonele rurale, să creăm smart villages. Aceasta este obiectivul mandatului meu, dar și în viitor. Eu cred că avem șanse să dezvoltăm zonele rurale deoarece am fost și încă suntem grânarul Europei și unul dintre statele UE care are această capacitatea de a avea produse bio datorită solului pe care îl avem. Tot în Comisia de Agricultură am avut o intervenție foarte clară asupra acestui aspect: UE impune standarde foarte dure pentru producătorii europeni, ceea ce e foarte bine pentru că vorbim despre sănătatea populației, însă dacă avem standarde de transport și impunem producătorilor aceste standarde, eu vreau ca și Comisia să se asigure că acestea sunt respectate și în Brazilia și în Ucraina și în state terțe care transportă în UE. Dacă eu cumpăr un kilogram de carne cu un preț, dar văd că un kilogram de carne din Brazilia este mai ieftin, trebuie să mă gândesc dacă costurile producătorului român nu sunt oare ridicate din cauza acestor standarde ridicate și impuse de UE producătorilor și agricultorilor UE. Am descoperit că nu există o monitorizare strictă a respectării acestor standarde de transport. Vreau să mă asigur că instituțiile UE au instrumente puternice, ușor demonstrabile, că animanul care vine din Ucraina respectă aceleași condiții de sacrificare, de transport și bineînțeles de vaccinareși al antibioticelor. Ajungem în situația unei concurențe neloiale din afara UE și eu vreau să mă asigur că acest lucru nu se mai întâmplă.”

“Eu sunt avocat de profesie și la toate întâlnirile pe care le am cu agricultorii din România, pentru că am început un proces de consultare la nivel național și merg la întâlniri cu toate persoanele implicate în agricultură. Eu sunt avocat la bază, știu foarte bine să susțin cauzele clientului meu, așa cum a făcut în aproape 15 ani, motiv pentru care atât timp cât avem o implicare directă și consultări corecte, aflăm care sunt problemele de la sursă și primim un feedback relevant la nivel european. Eu sunt un avocat care știe să pledeze, iar astăzi reprezint România, reprezint agricultorul român.”

Despre viitorul Politicii Agricole Comune (PAC) și demersurile pe care deputatul european Zoană le face în legislativul european pentru apărarea acestuia: “Nu ascund îngrijorarea mea în problema viitorului agriculturii. Președintele Juncker a spus că probabil vor fi tăieri în domeniul agricol, dar nu foarte mult. Lăsând la o parte declarațiile politice pe care unii dintre lideri le fac, Comisia a propus deja trei scenarii ditnre care cel mai dur este acela al tăierilor cu 30%. Eu sper ca acest lucru să nu se întâmple, eu militez pentru menținerea bugetului PAC. Pentru noi, pentru România este foarte important și Pilonul II, nu toate țările din UE își doresc acest lucru, dar eu cred în această susținere și depun eforturi în plenul Parlamentului European și în comisii și militez permanent pentru menținerea celor doi piloni și a PAC așa cum sunt acum. Aceasta este o realitate. Nu vreau să vă ascund că eurodeputații britanici fac eforturi susținute pentru ca efectele Brexitului să fie anulate. Dar până la certitudine este un drum lung. Deocamdată UE se pregătește pentru Brexit, iar UE va pierde un buget semnificativ. Fiecare țară vine cu cu propria propunere, la final este o negociere dură, una de lungă durată, una în care avem nevoie de avocați care să reprezinte aceste cauze. Am avut întâlniri cu comisarul Phil Hogan și cu comisarul pentru mediu pentru că bugetul PAC include și pădurile. Subiectul pădurilor este unul sensibil în România, iar eu îmi doresc foarte mult ca acest nou buget să conțină și o linie de finanțare în această direcție. Am permanent întâlniri cu comisarii de resort și port discuții în care le explic și îi fac să conștientizeze că a apăra interesele României în ceea ce privește PAC reprezintă de fapt interesele Europei. România este furnizor de produse agricole sănătoase.”

Despre adâncirea decalajelor între fermierii români și cei francezi privind finanțarea ca urmare a reducerii fondurilor destinate Politicii Agricole Comune ( PAC): ”Nu vom reduce bugetul alocat PAC, iar dacă va fi o reducere nu va fi aceea de 30%, așa cum se vehiculează. Eu am această încredere și știu foarte bine cât efort depun în Parlamentul European pentru a nu ne afla în această situație. Pe de altă parte, vreau să spun că formez o echipă foarte bună cu Guvernul României. Există delegații din partea Executivului european care sunt mereu prezente la Bruxelles. Ministrul Agriculturii vine mereu să reprezinte România în Consiliu și are și dumnealui întâlniri frecvente cu comisarul european Hogan. Eu zic că ne-am unit eforturile în această direcție și că, în final, bugetul Politicii Agricole Comune va fi în interesul României. Desigur, trebuie să fim realiști în contextul ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeană”.

Despre alte priorități pe care le are europarlamentarul român Gabriela Zoană: ”Prima mea prioritate este agricultura și, așa cum am spus, militez și susțin cei doi piloni, așa cum sunt, plățile directe, fără confinanțare internă, mă axez foarte mult pe problema depopulării rurale pentru că îmi doresc venituri și fonduri pentru tineri și pentru instalarea tinerilor în mediul rural, pentru retehnologizarea fermelor din mediul rural pentru că aceasta este o chestiune foarte importantă. Vreau să vă mai spun un lucru pe care l-am omis, și anume faptul că România nu are aceeași specificitate cu alte state ale UE pentru că noi nu avem toate pământurile comasate. Noi trebuie să găsim soluții iar atunci când vorbim despre buget și despre finanțare, trebuie dinainte să ne gândim cum creăm aceste proceduri astfel încât finanțarea să ajungă la toți agricultorii, și la cei care dețin suprafețe mari și compacte agricole, dar și la cei care dețin suprafețe mai mici, și nu toate la un loc”.

Despre întâlnirile cu fermierii români: ”Nu este ușor nu înseamnă imposibil. Trebuie să cunoaștem problema și să identificăm soluția. Trebuie să fie posibil pentru că aceasta este configurația agricolă a României și atunci noi trebuie să ne îndreptăm spre acest interes. Spuneați mai devreme de decalaje. Da, și acesta este un punct foarte important pentru mine, și anume reducerea decalajelor. Desigur, nu putem peste noapte să facem acest lucru peste noapte, dar reducerea decalajelor între fermierii români și cei francezi se poate realiza. Fermierii francezi au subvenții duble față de fermierii români, lucru care nu este corect și normal. Eu sunt deja de două luni în Parlamentul European și deja militez pentru acest lucru, port discuții și aduc în fața Comisiei Europene și în fața colegilor mei din Comisia Agricolă această inegalitate și aceste decalaje care trebuie să dispară”.

Sunt vicepreședintele de Comisiei de Agricultură și de Dezvoltate Rurală, membru supleant în Comisia de Dezvlotare Regională care este foarte importantă pentru noi, deși sunt membru supleant, sunt un membru activ în această comisie, pentru că avem nevoie de infrastructură, avem nevoie de dezvoltare regională, avem nevoie de finanțare. Pe de altă parte, nu pot să îmi ating scopul în Comisia Agricolă dacă nu sunt activă în Comisia de Dezvoltare Regională pentur că, de foarte multe ori, trebuie să conlucrăm și confinanțăm anumite proiecte. Sunt, de asemenea, membru în Comisia pentru Drepturile Femeii și Egalității de Gen și și aici avem discuții susținute privind egalitatea de gen, drepturile femeii, violența domestică, dar și accesibilitatea femeii la anumite poziții publice, dar și la anumite profesii și meserii. Am avut intervenții serioase privind familiile monoparentale și modul în care CE poate să creeze instrumente puternice pentru a susține familiile monoparentale, pentru a stabili echilibrul între viața profesională și viața personală a femeii, dar și a familiei, în general.

Despre echilibrul de gen privind reprezentarea politică: ”Nu avem aceeași reprezentativitate ca statele nordice, dar nici nu are importanță pentru că egalitatea de gen nu însemnă o discriminare pozitivă. Egalitatea de gen înseamnă să ținem cont de calitățile profesionale ale persoanelor, indiferent că sunt femei sau bărbați, adică să nu confruntăm cu o discriminare negativă. Eu militez pentru egalitatea de gen în acest sens și consider că cel mai important nu este să fii femeie sau bărbat, ci cel mai important este să fii profesionist, specialist în domeniul tău de activitate, să fii bine intenționat și să îți indeplinești atribuțiile funcției pe care o ai”.

Săptămâna viitoare avem pe ordinea de zi un raport de la o directivă a Uniunii Europene privind ordine europeană de protecție. Este un lucru pentru care merită să avem o emisiune. La nivelul Uniunii Europene, doar șapte persoane au solicitat ordin european de protecție, în condițiile în care avem directivă în acest sens. Acesta este motivul pentru care noi am modificat printr-un raport și am depus amendamente pentru modificarea ordinului european de protecție pentru că este foarte clar: Comisia și noi ori facem ceva greșit ori nu am reușit să inormăm corect și coerent victimele violenței domestice. 2.000 de ordine de protecție au fost cerute în România în 2017 și 3.200 în 2016. La nivelul fiecărui stat al UE au fost cerute ordine de protecție de nivelul miilor.

Dacă la nivelul statelor, numărul ordinelor de protecție solicitate la nivel național se ridică la nivelul miilor, cum este posibil ca doar 7 persoane să ceară ordin de protecție la nivel UE?

Sunt europeni care călătoresc, care lucrează în alte state membre UE, traversează o țară sau alta a UE unde se pot întâmpla incidente.

Nu România este țara cu cele mai multe probleme privind violența domestică. Putem să ne uităm la Germania, la Italia, la Spania, la Marea Britanie. În ceea ce privește Regatul Unit, deși vorbim de un stat puternic, cu o democrație mult mai avansată, este unul dintre statele care nu ratificat încă Convenția de la Istanbul. Și Bulgaria, cea care deține președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene, se numără printre țările care nu au ratificat încă această convenție.

Ține de foarte mulți factori acestă tematică, de educație, de mentalitate, de nivelul de trai. Este un subiect în care am fost foarte activă și datorită faptului că sunt membru al comisiei de gen, că sunt femeie, dar și datorită faptului că sunt avocat de profesie, sunt mamă. Am o vechime de peste 10 ani ca avocat, lucru care m-a făcut să am de-a face cu foarte multe cliente sau clienți care s-au lovit de această problemă a violenței domestice. Este un subiect pentru care România a făcut foarte multe progrese”.

