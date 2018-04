VIDEO Klaus Iohannis refuză să o revoce pe procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi: Motivele prezentate de ministrul Justiției nu corespund prevederilor legale aplicabile

Președintele Klaus Iohannis a anunțat luni seara că nu o va revoca din funcție pe procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța Kovezi, precizând că ”motivele de revocare prezentate de ministrul Justiției nu corespund prevederilor legale aplicabile”.

”La jumătatea lunii februarie, ministrul Justiției mi-a transmis propunerea de revocare a procurorului șef al DNA. Această propunere este doar un prim pas într-o procedură în care ultimul cuvânt, conform legii, îl are președintele. La mijlocul lunii martie mi-a fost înaintat avizul CSM, însă avizul CSM a ajuns la cu totul altă concluzie decât așa-zisul raport al domnului ministru. Avizul CSM a fost, așa cum știm, negativ. Acest aviz nu poate fi tratat ca simplu element facultativ, adițional, chiar dacă avizul nu obligă. El nu poate fi ignorat”, și-a început președintele expunerea de motive.

”Constat, deci, că în analiza acelorași acțiuni sau inacțiuni și în aplicarea acelorași texte legale, două autorități ale statului – Ministerul Justiției ș CSM – ajung la concluzii diametral opusă. O dată sesizat cu propunerea ministrului și după ce am primit avizul CSM, am solicitat departamentelor de specialitate din Administrația Prezidențială o analiză. (…) Am constatat ca unele dintre motivele care fundamenteaza propunerea de revocare utilizează date și informații care nu sunt pertinente sau care exced. Mai multe despre argumentele tehnice care au stat la baza deciziei vor fi publicate imediat după terminarea discursului”, a mai completat acesta

”Drept urmare, motivele de revocare prezentate de ministrul Justiției nu au fost de natură să mă convingă. De altfel, în mare parte, ele nici nu corespund prevederilor legale aplicabile. În concluzie, nu voi da curs propunerii ministrului Justiției de revocare a doamnei Kovesi, procuror șef al DNA”, a declarat președintele.

În luna februarie, ca urmare a evaluării ministrului Justiției privind activitatea Direcției Naționale Anticorupție și a conducerii instituției în care Tudorel Toader a inițiat procedura de revocare a procurorului-șef, președintele Klaus Iohannis a precizat că evaluarea sa diferă.

Atunci, șeful statului a informat, printr-un comunicat al Administrației Prezidențiale, că ”va uza de toate prerogativele constituționale pentru asigurarea funcționării unei justiții independente și pentru consolidarea statului de drept”.

Ulterior, la prezentarea bilanțului DNA, Klaus Iohannis a precizat faptul că instituția funcționează “eficient”, “contrar unor evaluări subiective, tendențioase și partizane, prezentată opiniei publice de cineva (n.red – ministrul Justiției)”.

