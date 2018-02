VIDEO Ministrul Justiției anunță că va fi prezent la dezbaterea din Parlamentul European privind statul de drept în România

Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a declarat că a avut marți, la sediul Parlamentului European din Strasbourg, discuții lămuritoare cu oficialii europeni prin intermediul cărora a adus ”plusul acela de înțelegere cu privire la mecanismul de legiferare din România privind legile justiției, modificările Codului Penal, modificările referitoare la conflictele de interese și incompatibilități”.

De asemenea, ministrul a anunțat că miercuri, în ziua dezbaterii situației justiției și a statului de drept în România, va avea cinci întâlniri la Strasbourg și că va fi prezent la dezbaterea din plen privind România chiar dacă nu va avea timp de vorbire alocat, precizând că va respecta ”agenda și procedura Parlamentului”.

”Am vorbit despre ceea ce știm cu toții că se dezbate în spațiul public, pe de o parte, și ceea ce prevede proiectul de lege pentru modificarea legilor justiției, pe de altă parte”, le-a transmis Toader jurnaliștilor la finalul unei intervenții a sa în ședința grupului Socialiștilor și Democraților Europeni din Parlamentul European.

”Proiectele legate de Codul penal ce au plecat de la minister prevăd două modificări legislative. Pe de o parte, de transpunere a unor directive europene, spre exemplu prezumția de nevinovăție și confiscarea extinsă. Pe de altă parte, de modificare a Codului penal în acord cu deciziile Curții Constituționale. (…) Legile de modificare a legilor justiției nu se referă la Codul penal. Nu am vorbit aici despre modificarea Codului penal decât în limita directivelor europene și deciziilor Curții Constituționale. Prin urmare, nu s-a pus în discuție problema abuzului în serviciu, a neglijenței în serviciu sau a altei infracțiuni”, a explicat ministrul Justiției.

Întrebat dacă are senzația existenței unor dezinformări la nivel european privind legile justiției, Toader a răspuns: ”Nu am senzația, am convingerea”.

Ministrul a anunțat, de asemenea, că va forma un ”colectiv de comunicare” la Ministerul Justiției pentru a comunica ”mai mult și mai bine” și pentru a răspunde ”acelor mesaje care nu concordă cu realitatea”.

Totodată, răspunzând unei întrebări din partea jurnaliștilor, Tudorel Toader a confirmat că va lua parte dezbaterea privind situația justiției și a statului de drept din România. Acesta a precizat că are așteptarea ca cei care vor lua cuvântul să ”exprime concordanța dintre spuse și realitate”.

Declarațiile ministrului au avut loc după ce acesta s-a adresat eurodeputaților din partea grupului S&D și după ce s-a întâlnit cu prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans.

Miercuri deputații vor dezbate, la inițiativa Grupului Verzilor, cu Consiliul și Comisia actuala reformă a sistemului de justiție din România și posibila amenințare la statul de drept.

Parlamentul României a aprobat recent o revizuire a sistemului de justiție, prin modificarea a trei legi care privesc statutul judecătorilor și procurorilor, organizarea sistemului judiciar și organizarea și funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii. Parlamentul a modificat, de asemenea, regulile privind conflictele de interes și plănuiește să modifice Codul Penal și Codul de procedură penală.

.