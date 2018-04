VIDEO Noi proteste de amploare la Budapesta, după victoria premierului Viktor Orban în cadrul alegerilor. Zeci de mii de demonstranți au fluturat drapelele Ungariei și UE

Zeci de mii de unguri au participat, sâmbătă, la un nou protest la Budapesta, ca formă de contestare a realegerii prim-ministrului Viktor Orban. Protestatarii îl acuză că a preluat controlul mass-media și au devenit un instrument de propagandă, informează Deutsche Welle.

#Hungarians sing #OdetoJoy – athem of #Europe at the largest anti-government demonstration since 2010 #wearethemajority #HungaryElection2018 #Hungary #HungaryinEurope pic.twitter.com/nRwFpURbXr

