VIDEO. Raportul NATO pentru 2017. Jens Stoltenberg: Alianța nu are luxul de a alege o singură provocare. Am continuat să investim în apărarea noastră, am ridicat nivelul coopării cu UE la un nivel fără precedent

Raportul NATO pentru anul 2017 arată că, într-o lume impredictibilă, Alianța acționează pentru a-și ține aliații în siguranță, a declarat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, în cadrul unei conferințe de presă susținute la Bruxelles.

„În 2017, am continuat să învestim în apărarea noastră cu grupuri de luptă în nordul părții estice a Alianței și cu o prezență solidă la Marea Neagră. (…) Am ridicat nivelul cooperării cu UE la un grad fără precedent și am întâmpinat un nou membru, Muntenegru” și-a început declarațiile oficialul.

Secretarul general a precizat că Alianța va face tot ce este necesar în 2018 pentru a păstra pacea și a susținut că statele aliate trebuie să investească și mai mult în dimensiunea apărării. ”În 2014, aliații au promis că vor renunța la tăieri bugetare în domeniul apărării și vor crește bugetele până la 2% din PIB. De atunci, am văzut trei ani consecutivi de creștere în țările europene și Canada, adăugând 46 de miliarde de dolari la bugetele apărării.Aliații investesc în capabilități majore. În 2017, 26 de aliați cheltuiesc mai mult în privința echipamentelor și capabilităților decât în anii precedenți.

Toate statele aliate fac din ce în ce mai multe pentru a consolida apărarea și pentru a gestiona provocările, astfel „la sfârșitul anului 2017, au fost prezenți peste 23.000 de militari în misiuni NATO. De la puțin sub 18.000 în 2014 – înainte de anexarea ilegală a Crimeei de către Rusia și extinderea ISIS. Aceasta reprezintă o creștere de aproximativ 30%”.

Decizia NATO de a crește apărarea vine ca răspuns la mediul de securitate provocator, aici fiind menționată Rusia, a declarat secretarul general.



„Rusia și-a modernizat forțele armate în ultimul deceniu. Și a investit semnificativ și a dezvoltat noi arme. Inclusiv în capacități nucleare. Și Rusia a integrat războiul convențional și nuclear în doctrina și exercițiile sale militare. (…) Estomparea liniei dintre pace, criză și război este destabilizatoare și periculoasă. Abordarea NATO rămâne fermă, defensivă și proporțională. (…) Nu vrem un nou Război Rece. Și nu vrem să fim trași într-o nouă cursă a înarmărilor. O cursa înarmărilor nu are câștigători. Este scump, este riscant, nu este în interesul nimănui. Dar să nu existe nicio îndoială. NATO va apăra toți aliații împotriva oricărei amenințări”, a declarat ferm Stoltenberg.

„Dialogul NATO-Rusia este dificil, dar are rolul să reducă riscul și să sporească transparența”, a completat Stoltenberg.

„NATO nu are luxul de a alege o singură provocare. De aceea, în 2017, am intensificat eforturile noastre de a proiecta stabilitate dincolo de frontierele noastre și de a contribui la lupta împotriva terorismului. Misiunea noastră în Afganistan, cea mai mare din NATO, ajută la instruirea forțelor afgane, pentru ca ei să poată lupta împotriva terorismului și să-și protejeze propria țară”, a transmis Stoltenberg care a făcut apel către talibani să vină la masa de negocieri.

„Există o oportunitate – acum – pentru a pune capăt conflictului. Și să construim un Afganistan mai sigur și mai prosper. O oportunitate de care trebuie să profităm”.

Totodată, Jens Stoltenberg, a adoptat o poziție fermă împotriva Federației Ruse ca urmare a otrăvirii fostului agent rus Serghei Skripal în Marea Britanie, calificând această acțiune drept ”prima utilizare a unui agent neurotoxic pe teritoriul unui stat aliat”. ”Toți aliații fac din ce în ce mai multe pentru a consolida apărarea noastră și pentru a gestiona provocările. Una dintre aceste provocări este Rusia. (…) Substanța utilizată este una dintre cele mai toxice dezvoltate vreodată. Acesta este prima utilizare a unui agent neurotoxic pe teritoriul unui stat aliat. Acest lucru este inacceptabil și nu își are locul într-o lume civilizată”.

”Anul trecut, am ridicat parteneriatul strategic cu Uniunea Europeană la niveluri fără precedent. Operațiunea NATO Sea Guardian a oferit un sprijin critic operației UE Sophia din Marea Mediterană. Echipamentele cibernetice ale NATO și UE fac schimb de avertismente cu privire la atacuri cibernetice și malware în timp real. Și împreună, Înaltul Reprezentant Federica Mogherini și cu mine am deschis Centrul european pentru combaterea amenințărilor hibride din Helsinki. Acesta este ultimul raport anual pe care îl voi lansa la acest sediu. Săptămâna viitoare, începem etapa finală a mutării la noul sediu al nostru pe drum. O clădire de ultimă oră și ecologică, care este o casă potrivită pentru Alianță în secolul XXI. Lumea nu se stă pe loc. Și nici NATO”, a conchis secretarul general.

