Viitorul digital al Europei – Conferință la nivel înalt organizată de Parlamentul European și Comisia Europeană la Bruxelles (LIVE 25 aprilie, ora 15:30)

Corespondență CaleaEuropeana.ro de la Bruxelles – Robert Lupițu

Președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, și comisarul european pentru economie și societate digitale, Mariya Gabriel, participă miercuri la Conferința la nivel înalt “Shaping our digital future: the challenge of the digital revolution” organizată în comun de Parlamentul European și Comisia Europeană.

Lucrările conferinței au loc la sediul Parlamentului European din Bruxelles și vor fi transmise LIVE pe CaleaEuropeana.ro, miercuri, 25 aprilie, începând cu ora 15:30.

Finalizarea pieței unice digitale UE, oportunitățile create de noile tehnologii în domeniile de business și de inovare, o economie a datelor, precum și menținerea încrederii oamenilor în informațiile citite online se regăsesc printre temele ce vor fi abordate de experți, membri ai Parlamentului European, factori de decizie și stakeholderi.

De altfel, conferința găzduită la Parlamentul European va avea loc în contextul mai larg în care scandalul Facebook – Cambridge Analytica privind utilizarea datelor personale a ridicat nivelul de sensibilitate în raport cu politicile digitale. Mai mult, într-un editorial transmis CaleaEuropeana.ro înaintea evenimentului de miercuri, președintele Antonio Tajani a subliniat că ”scandalul Cambridge Analytica privind folosirea ilegală a datelor cu caracter personal colectate de către Facebook, cu scopul de a influența rezultatele alegerilor, reprezintă încă o dovadă a nevoii urgente de a reglementa platformele digitale”.

Panelurile conferinței vor fi concentrate pe investirea în conectivitate și infrastructură pentru o economie a datelor (5G, inteligență artificială); inovația în era digitală; avantaje, provocări și oportunități pentru persoanele care utilizează servicii digitale; o piață unică digitală pentru mediul european de business.

”Finalizarea pieței unice digitale UE ar putea aduce o contribuție de 415 miliarde de euro pe an pentru economia Europei și pentru crearea de locuri de muncă. Cu toate acestea, în timp ce noile tehnologii creează oportunități pentru afaceri și inovare, diferențele digitale din interiorul UE pot împiedica unele state membre să valorifice toate beneficiile”, mai argumentează legislativul european într-un comunicat.

