Viorica Dăncilă, după întâlnirea cu ambasadorul SUA: Am pus problema ca România să devină producător de armament pentru întreaga zonă

Premierul Viorica Dăncilă a anunţat, luni, că a avut „o întâlnire foarte bună” cu ambasadorul SUA în România, Hans Klemm, în care au discutat despre vizele pentru români şi despre menţinerea procentului de 2% din PIB pentru Apărare.

„A fost o întâlnire foarte bună, o întâlnire punctuală. Am ridicat diferite probleme care vizează România. Am vorbit despre OCDE, despre România să fie membru OCDE şi susţinerea Statelor Unite. Am vorbit despre viză pentru români, am vorbit despre investitorii americani în România. (…) Am vorbit despre menţinerea procentului de 2% (din PIB – n.r.) pentru Apărare, dar, în acelaşi timp, am pus şi problema ca România să devină producător de armament pentru întreaga zonă. Deci în toată discuţia am încercat să am o abordare care să susţină România şi o colaborare foarte bună pe Parteneriatul Strategic cu Statele Unite”, a declarat Dăncilă, conform Agerpres.

Ambasadorul Hans Klemm a avut luni, la sediul Guvernului, o întâlnire de aproximativ o oră cu premierul.

