Zi istorică pentru femeile din Arabia Saudită. După o interdicție de decenii, acestea pot de astăzi să șofeze

Femeile din Arabia Saudită vor putea din această duminică să se urce la volan, după ce Riadul a autorizat ridicarea unei interdicții impuse de decenii, informează AFP, citat de Agerpres.

“It’s our moment,’ says businesswoman Hind Alzahid as #Saudi Arabia lifts driving ban. https://t.co/VzMhrMeKGo #SaudiWomenDriving #WhatChanged pic.twitter.com/6hQXvznc9j

— Arab News (@arabnews) June 23, 2018