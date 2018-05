Ziua Europei, sărbătorită la Alba-Iulia pe 10 și 11 mai. Reprezentanța Comisiei Europene și Primăria Municipiului Alba Iulia organizează o serie de evenimente în capitala Marii Uniri în Anul Centenarului

Reprezentanța Comisiei Europene în România alături de Primăria Municipiului Alba-Iulia organizează la Alba Iulia, în capitala Marii Uniri, o serie de evenimente în perioada 10-11 mai. Acestea includ o reconstituire a unui eveniment istoric, o competiție sportivă și, nu în ultimul rând, un dialog cu cetățenii asupra viitorului Europei.

“În Anul Centenarului, sărbătorim Ziua Europei și la București și în Alba Iulia, mai ales că 2018 este și Anul european al patrimoniului cultural, acolo unde trecutul întâlnește viitorul. Orașele de patrimoniu cum sunt Alba Iulia, Capitala Marii Uniri, sau Sibiul, capitală culturală europeană în 2007, anul aderării României la Uniunea Europeană, sunt cele în care se scrie istoria. Dar nu numai ea, ci și viitorul întregului continent, la summitul extraordinar ce va avea loc la Sibiu, chiar de Ziua Europei, în 2019. Ceea ce ne dorim cu toții pentru acest viitor este o Românie puternică, într-o Europă puternică și unită. La mulți ani!“, a declarat Angela Cristea, șeful Reprezentanței Comisiei Europene în România.

Seria evenimentelor debutează, în data de 10 mai, orele 17.00, cu o demonstrație de reconstituire a unui eveniment istoric, în centrul orașului, organizată de Primăria municipiului Alba Iulia. Spectatorii sunt invitați să asiste la o calătorie în istorie, într-un loc reprezentativ pentru români, pe esplanada Cetății Alba Carolina.

Pe 11 mai, începând cu ora 12.00, se va organiza cea de-a cincea ediție a Crosului Europei, o competiție sportivă pentru amatori, ce se va desfășura în zona Catedralei Încoronării. Ziua se va încheia cu un dialog cu cetățenii, găzduit de Angela Cristea, șeful Reprezentanței Comisiei Europene în România, și de Victor Negrescu, ministrul-delegat pentru afaceri europene. Dialogul se va desfășura la Principia – Castrul Roman Apulum, în piața Cetății, începând cu orele 17.00.

Dialogul de la Alba Iulia este cel de-al doilea eveniment sub egida Citizens’ Dialogues organizat în România în acest an, după evenimentul co-organizat de Comitetul European al Regiunilor și Comisia Europeană, în parteneriat cu CaleaEuropeana.ro, la Bacău la data de 18 aprilie. Totodată, evenimentul are loc la două zile distanță după ce Ministerul Afacerilor Externe și Institutul European din România au lansat, cu prilejul Zilei Europei, consultările cetățenești privind viitorul Uniunii Europene”.

Evenimentul va putea fi urmărit LIVE pe CaleaEuropeana.ro și pe pagina de Facebook Calea Europeană începând cu ora 17.00.

Ziua Europei este sărbătorită în fiecare an în data de 9 mai, ea simbolizând pacea și unitatea în Europa. Această zi are o însemnătate istorică, marcând momentul în care a fost pronunțată declarația Schuman: în anul 1950, Robert Schuman, ministerul francez al afacerilor externe la vremea respectivă, a ținut un discurs la Paris în care propunea înlăturarea oricărei posibilități de izbucnire a unui nou război în Europa. Discursul său, cunoscut drept “Declarația Schuman”, este considerat a fi actul de naștere a Uniunii Europene de astăzi.

–