1 decembrie 2019: Zece ani de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, actul juridic care a permis lansarea apărării europene sau activarea clauzei de retragere din UE a unui stat membru

Liderii principalelor patru instituții ale Uniunii Europene, dintre care doi aflați la debutul mandatelor lor, au marcat duminică, la Bruxelles, aniversarea a zece ani de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona. În Casa istoriei europene, avându-l drept gazdă pe președintele Parlamentului European, președinții Consiliului European, Comisiei Europene și Băncii Centrale Europene au afișat un echilibru perfect de gen, având în vedere că, pentru prima dată în istorie, atât în fruntea Comisiei Europene, cât și a Băncii Centrale Europene se află două femei.



”Odată cu debutul mandatului noii Comisii și a noului președinte al Consiliului European, astăzi începem un nou capitol european. De la abordarea schimbărilor climatice până la abordarea creșterii costului vieții, europenii cer răspunsuri. Acum trebuie să lucrăm împreună pentru a îndeplini promisiunile din ultimele luni”, a afirmat David Sassoli, președintele Parlamentului European.

În continuare, proaspăt intrat în funcție, președintele Consiliului European Charles Michel a vorbit despre ”identitatea europeană” comună” și despre sentimentul de a fi european.

”Am depășit multe obstacole pentru a fi aici, prosperi și liberi în inima Europei. Tratatul de la Lisabona, pe care îl celebrăm astăzi, identifică diversitatea ca parte crucială a ADN-ului nostru european”, a spus Michel.

Prima femeie președintă a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a punctat faptul că executivul european este deopotrivă ”gardianul tratatelor” europene și a susținut un discurs plin de speranță.

”Europa nu este doar o comoară pe care am moștenit-o. Europa este o promisiune. Europa este viitorul. Europa este ceva pe care cu toții trebuie să o construim, cărămidă cu cărămidă, zi de zi. (…) Suntem gardianul tratatelor și custodele spiritului de la Lisabona. Este o responsabilitate pe care o avem față de europeni și față de părinții fondatori (n.r. – founding fathers and mothers)”, a spus von der Leyen.

Nu în ultimul rând, Christine Lagarde a căutat să puncteze situația premieră în care conducerea instituțiilor UE se află, într-un echilibru perfect de gen.

Tratatul de la Lisabona, actul juridic de funcționare a Uniunii Europene, împlinește astăzi 10 ani de la intrarea în vigoare. Tratatul de la Lisabona, semnat de statele membre UE la 13 decembrie 2007 și a intrat în vigoare la 1 decembrie 2009, amendează Tratatul privind Uniunea Europeană – cunoscut de asemenea și ca Tratatul de la Maastricht – și Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene – cunoscut de asemenea și ca Tratatul de la Roma.

Tratatul de la Lisabona a fost totodată și primul acord semnat de statele membre ale Uniunii Europene după valurile de extindere către Est, prin care România și alte 11 țări din regiune, au aderat la Uniunea Europeană în 2004, respectiv 2007.

Principalele modificări au fost trecerea de la unanimitatea de voturi la votul cu majoritate calificată în mai multe domenii din cadrul Consiliului de Miniștri, o schimbare a calcului majorității, au fost acordate mai multe puteri Parlamentului European formând o legislatură bicamerală, alături de Consiliul de Miniștri în conformitate cu procedura legislativă ordinară, o personalitate juridică consolidată pentru UE și crearea unui președinte permanent al Consiliului European, devenită instituție de drept a Uniunii Europene, precum și un Înalt Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate. De asemenea, Tratatul a acordat calitate legală Cartei Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene.