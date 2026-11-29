Ambasadorul României în Republica Moldova, Cristian-Leon Țurcanu, a îndemnat la valorificarea legăturilor dintre cele două maluri ale Prutului prin proiecte și rezultate concrete, astfel încât apropierea dintre ele să devină „un model european de unitate”. Mesajul a fost transmis cu ocazia celebrării Zilei Naționale a României la Chișinău, potrivit Ambasadei României în Republica Moldova.

Diplomatul a subliniat că interconectările energetice, infrastructura, investițiile, educația și cultura dau substanță relației, dar că realizările de până acum trebuie urmate de îndeplinirea angajamentelor restante și de valorificarea unor noi oportunități.

„Cred în forța unei viziuni care transformă apropierea în dezvoltare, solidaritatea în proiecte concrete și încrederea în rezultate. Interconectările energetice, infrastructura, investițiile, educația și cultura dau substanță acestei relații. Dar nu trebuie să ne mulțumim cu ceea ce am realizat deja”, a declarat Cristian-Leon Țurcanu.

În viziunea ambasadorului, semnificația zilei de 1 Decembrie ține atât de unitate și demnitate, cât și de încrederea în capacitatea de a transforma idealurile comune în realitate. El a insistat asupra responsabilității de a construi un viitor ales liber și asumat împreună.

„Un viitor comun nu se proclamă sau declamă. Se alege. Se asumă. Se construiește. Și, atâta timp cât vocile de la Kremlin ne critică neobosit, și la București și la Chișinău știm că suntem pe drumul cel bun!”, a afirmat diplomatul.

Țurcanu a legat această perspectivă de protejarea securității și libertății, avertizând asupra amenințărilor care afectează spațiul comun. El a reafirmat continuarea contribuției la consolidarea rezilienței și a capacităților de apărare.

„Nu putem vorbi despre viitor fără să vorbim și despre securitatea și libertatea de care acesta depinde. Până și văzduhul pe care istoric îl împărtășim a devenit uneori purtătorul amenințării. Dar cerul de deasupra noastră trebuie să rămână un orizont al libertății, nu al fricii și nu al agresiunii”, a subliniat ambasadorul.

Diplomatul a evidențiat, totodată, responsabilitatea protejării spațiului comun al limbii, culturii, tradițiilor și valorilor, cu respect pentru diversitate și libertatea fiecăruia. El a respins discursurile care întrețin dezbinarea, amintind că foametea și deportările au fost suferințe împărtășite indiferent de etnie sau de limba vorbită acasă.

În încheiere, Cristian-Leon Țurcanu a îndemnat ca sărbătoarea Marii Uniri să reprezinte și un angajament față de generațiile următoare.

„Să avem curajul proiectelor mari. Să rezolvăm ceea ce a rămas nerezolvat. Să transformăm apropierea dintre noi într-un model european de unitate”, a transmis ambasadorul.