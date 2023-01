1 ianuarie 2023: La zece ani de la aderarea la UE, Croația a aderat la zona euro și la spațiul Schengen

Croația a aderat duminică, 1 ianuarie 2023, la spațiul de liberă circulație Schengen și a trecut în mod oficial la moneda euro. Cel mai nou stat membru al UE, care a aderat la UE în urmă cu exact zece ani, la 1 ianuarie 2013, a devenit al 2o-lea stat care adoptă moneda unică europeană și al 23-lea de stat care aderă la spațiul Schengen.

Momentul, unul istoric, a fost salutat duminică de președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, dar și de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care se află în vizită la Zagreb.

“Bun venit Croația în zona euro și Schengen. Astăzi, Europa devine mai puternică și mai unită”, a scris Metsola, pe Twitter.

Aflată la Zagreb alături de premierul croat Andrej Plenkovic, șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a afirmat că acest moment reprezintă “sezonul noilor începuturi”.

“Și nu există niciun loc în Europa unde acest lucru să fie mai adevărat decât aici, în Croația. Astăzi, țara se alătură spațiului Schengen și zonei euro. Două realizări imense. Sunt atât de bucuroasă să fiu aici, în această zi de bucurie și mândrie pentru Croația”, a scris von der Leyen, pe Twitter.

🇭🇷 It is the season of new beginnings.

And there is no place in Europe where this is more true than here in Croatia.

Today the country joins the Schengen area and the Eurozone.

Two immense achievements.

I’m so glad to be here, on this day of joy and pride for Croatia. pic.twitter.com/d4A2JWoOXf

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 1, 2023