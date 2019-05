1 mai 2019: Se împlinesc 15 ani de la prima extindere a Uniunii Europene către Est, cel mai mare val de aderare din istoria UE

Astăzi, 1 mai 2019, se împlinește un deceniu și jumătate de la prima extindere a Uniunii Europene către Europa de Est, când zece state din fostul bloc comunist au intrat în marea familie europeană, marcând cel mai mare val de aderare din istoria UE.

”Cu 15 ani în urmă… Cipru, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacia și Slovenia s-au alăturat Uniunii Europene 🇨🇾🇨🇿🇪🇪🇭🇺🇱🇻🇱🇹🇲🇹🇵🇱🇸🇰🇸🇮🇪🇺. Aceasta a fost cea mai mare extindere unică în ceea ce privește numărul de persoane și numărul de țări, unind Europa”, a scris Comisia Europeană pe Twitter.

Donald Tusk, actualul președinte al Consiliului European și fost prim-ministru al Poloniei, a marcat momentul, făcând un nou recurs la valorile europene.

”Astăzi celebrăm 15 ani de extindere a UE. Pentru noi în acele zile Europa a fost într-adevăr un simbol al libertății, al standardelor înalte, al prosperității, al modernității și al securității. Și nu am fost niciodată dezamăgiți”, a scris Tusk pe Twitter.

Un deceniu și jumătate de la acest val de extindere a fost salutat și de președinția română a Consiliului UE.

”Cu 15 ani în urmă, Cipru, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacia și Slovenia s-au alăturat Uniunii Europene, în ceea ce încă reprezintă cea mai mare extindere în termeni de teritoriu, de state și de populație. RO2019EU sprijină consolidarea rolului global al UE prin promovarea politicii de extindere”, a scris președinția română pe Twitter.

La 1 mai 2004, Uniunea Europeană își mărea semnificativ numărul de membri de la 15 la 25 de țări, extinderea din 2004 fiind completată la 1 ianuarie 2007 prin aderarea României și a Bulgariei.