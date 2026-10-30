11 ani de la Colectiv: Președintele Nicușor Dan a depus o coroană de flori în memoria victimelor incendiului

Președintele Nicușor Dan a depus, vineri, o coroană de flori în fața fostului club Colectiv, în memoria celor care au murit în incendiul din 2015.

Șeful statului a mers la fostul Colectiv, unde în prezent sunt omagiați toți cei 65 de tineri care și-au pierdut viața. El a aprins o lumânare și a avut o scurtă discuție cu câteva persoane prezente acolo.

Vineri se împlinesc 11 ani de la tragedia din clubul Colectiv, în urma căreia au murit 65 de oameni, amintește Agerpres.

Un incendiu a izbucnit în seara zilei de 30 octombrie 2015 la clubul de pe Strada Tăbăcarilor nr. 7 din Sectorul 4 al Capitalei, unde trupa Goodbye To Gravity susținea un concert de lansare a unui nou album. Focul a pornit de la artificiile aprinse în timpul concertului.

Și premierul Luca Niculescu a declarat vineri, la începutul ședinței de guvern, că România mai are multe lucruri de făcut în sistemul de tratare a pacienților cu arsuri grave, la 11 ani de la tragedia din clubul Colectiv, și a cerut Ministerului Sănătății să înceapă, în 2027, demersurile pentru construirea unui centru modern în acest sens. Șeful Executivului a depus ulterior o coroană de flori în fața fostului club Colectiv, în memoria celor care au murit în incendiul din 2015.