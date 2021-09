11 septembrie 2001⎢Mircea Geoană, Secretarul general adjunct al NATO: Trebuie să protejăm soliditatea relației transatlantice

Astăzi se împlinesc 20 ani de la atentatele din 11 septembrie 2001, când prin intermediul a patru atacuri sinucigașe, membrii reţelei teroriste Al-Qaida au şocat Statele Unite şi lumea întreagă. Tot astăzi, liderii din întreaga lume transmit Americii mesaje de susțintere în memoria celor care și-au pierdut viața în timpul atacurilor.

„Solidaritate cu Statele Unite ale Americii. Nu vom uita niciodată. Uniți și mai puternici împreună”, a scris premierul României, Florin Cîțu, într-un mesaj pe contul de Twitter.

Solidarity with 🇺🇸 people. We will never forget. United and stronger together. pic.twitter.com/fVFDXTdeTC

