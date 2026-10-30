11 state membre UE se angajează să elibereze 20,5 milioane de barili de motorină din rezervele strategice, pe fondul temerilor privind aprovizionarea cu combustibili înainte de iarnă

Unsprezece state membre ale Uniunii Europene s-au angajat să elibereze 20,5 milioane de barili de motorină din rezervele strategice până la sfârșitul lunii ianuarie 2027, în contextul în care instabilitatea persistentă din Orientul Mijlociu alimentează îngrijorările privind aprovizionarea cu combustibili înainte de venirea iernii, potrivit unui document consultat de Euronews.

Belgia, Danemarca, Franța, Germania, Grecia, Italia, Lituania, Luxemburg, Țările de Jos, Portugalia și Suedia au convenit să elibereze noi cantități de motorină, în urma declarației liderilor G7 privind securitatea energetică și a apelului urgent la acțiune lansat de Agenția Internațională pentru Energie (AIE).

„Noi, statele membre ale UE semnatare ale acestei declarații și membre ale Agenției Internaționale pentru Energie (AIE), am luat și continuăm să luăm măsuri decisive pentru a crește, pe termen scurt, oferta de țiței și produse rafinate, prin eliberarea unor volume importante din rezervele strategice, inclusiv de motorină”, se arată în declarația comună.

Cele 11 state au solicitat, de asemenea, Comisiei Europene să se asigure că Uniunea dispune de rafinării funcționale, capabile să transforme țițeiul în produsele necesare economiei europene, precum motorina și combustibilul pentru aviație.

Inițiativa a fost prezentată de ministrul francez al Energiei, Roland Lescure, în marja reuniunii miniștrilor Energiei, desfășurată la Luxemburg, pe 29 octombrie.

Aproape jumătate dintre produsele rafinate sunt reprezentate de motorină, pe care grupul de monitorizare a pieței petrolului din cadrul Comisiei Europene o descrie drept un produs „care continuă să fie insuficient disponibil pe piață”.

Deși Bruxelles-ul susține că nu sunt anticipate „penurii fizice” de combustibili, comisarul european pentru Energie, Dan Jørgensen, a avertizat că explozia prețurilor va ajunge să îi priveze de acces pe cei mai vulnerabili consumatori.

La 20 octombrie, petrolul Brent se tranzacționa la 112 dolari pe baril, față de aproximativ 40 de dolari pe baril înainte de război.

Uniunea Europeană este expusă riscului unor perturbări ale aprovizionării cu motorină pe piețele produselor rafinate, cu efecte asupra transportului rutier, transportului de mărfuri, agriculturii și industriei.

Eliberarea stocurilor strategice, în urma presiunilor administrației americane, ar putea contribui la creșterea imediată a ofertei și la diminuarea presiunii asupra pieței. Analiștii consideră însă că aceasta este o măsură temporară, care nu rezolvă vulnerabilitățile structurale ale sistemului energetic al Uniunii Europene.

Bruxelles-ul, îndemnat să intensifice monitorizarea eliberării stocurilor strategice

Cele 11 guverne au solicitat Comisiei Europene să coordoneze monitorizarea procesului de eliberare a stocurilor prin intermediul grupului de monitorizare a pieței petrolului din cadrul executivului european.

Acestea cer Bruxelles-ului să colecteze lunar date privind volumele eliberate, tipurile de produse și calendarul livrărilor.

Scopul este de a oferi piețelor globale o imagine mai clară asupra cantităților suplimentare disponibile și de a ajuta guvernele să coordoneze eventuale măsuri suplimentare, în cazul în care situația se deteriorează.

Declarația comună subliniază, de asemenea, importanța industriei europene de rafinare.

Războiul prelungit din Orientul Mijlociu, inclusiv atacurile asupra rafinăriilor din statele Golfului, precum și loviturile ucrainene asupra rafinăriilor din Rusia au pus o presiune suplimentară asupra unei piețe globale a motorinei deja tensionate, contribuind la creșterea prețurilor la energie.