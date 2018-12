Jean-Claude Juncker anunță că UE își va intensifica pregătirile pentru scenariul unui Brexit fără acord: Prietenii britanici trebuie să ne spună ce vor, în loc să ne facă să spunem ce vrem noi

Comisia Europeană își va intensifica pregătirile în cazul în care nu va exista un acord cu Marea Britanie privind ieșirea acesteia din Uniunea Europeană, a precizat joi președintele executivului european, Jean-Claude Juncker la finalul summitului euroepan consacrat Brexitului, anunță AFP, citat de Agerpres.

”Prietenii noştri britanici trebuie să ne spună ce vor, în loc să ne facă să spunem ce vrem noi”, a declarat el, înainte de a anunţa că executivul european va publica miercuri, 19 decembrie, ”toate informaţiile generale utile care privesc pregătirea unui <<no deal>>”.

Conform președintelui Consiliului European, Donald Tusk, prim-ministrul britanic, Theresa May, care li s-a adresat joi liderilor europeni reuniți la Bruxelles pentru a participa la ultimul summit din acest an, înainte ca România să preia președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene, a prezentat ”dificultățile” cu care se confruntă în obținerea ratificării acordului privind Brexit încheiat cu UE de către Parlamentul de la Londra și a cerut ”asigurări suplimentare”.

Reamintim faptul că May a amânat votul din Camera Comunelor asupra acordului privind ieșirea Marii Britanii din UE, care era programat pentru data de 11 decembrie, de teamă că acesta ar putea fi respins.

Mai mult, împotriva premierului britanic a fost declanșat miercuri un vot de neîncredere de către partidul în fruntea căruia se află și care deține o majoritate fragilă în Parlamentul de la Londra, Partidul Conservator, căruia May i-a supraviețuit, dar care a scos la iveală opoziția pe care o are aceasta o are de înfruntat pentru a putea convinge nu doar Partidul Laburist, dar și parlamentarii conservatori și pe cei nord-irlandezi, de a vota în favoarea acordului privind Brexit-ul de 585 de pagini, convenit la 14 noiembrie și ratificat în cadrul unui summit extraordinar, găzduit de Bruxelles, la data de 25 noiembrie.

De altfel, Theresa May a anunțat miercuri, în urma anunțării rezultatului votului referitor la moțiunea de cenzură, că nu va mai candida la alegerile parlamentare din Marea Britanie, programate pentru anul 2022.

Potrivit unei surse europene, atmosfera la dineu a fost ”foarte proastă”.

”Theresa May a fost incapabilă să formuleze ce vrea” şi a fost întreruptă cu regularitate de cancelarul german Angela Merkel, care a întrebat-o ce aşteaptă cu exactitate, a afirmat această sursă.

Potrivit unei alte surse europene, ajutorul UE-27 nu poate veni decât dacă Theresa May revine în următoarele săptămâni cu propuneri precise.

Se pare că principalele nemulțumiri exprimate de parlamentarii britanici sunt legate în principal de așa-numita ”backstop solution”, care are drept scop imaginata pentru a împiedica revenirea unei frontiere fizice între Irlanda și provincia britanică Irlanda de Nord.

Această ”plasă de siguranţă” prevede crearea unui ”teritoriu vamal unic” înglobând UE şi Marea Britanie după tranziţia post-Brexit, care nu ar trebui să se aplice decât în caz de eşec al negocierilor ce urmează cu privire la viitoarele relaţii comerciale ambiţioase pe care Londra şi UE-27 vor să le stabilească. Problema, pentru susţinătorii ”Brexit”, este că o astfel de soluţie ar risca să le menţină ţara pentru o perioadă nedefinită într-o uniune vamală cu UE, împiedicând Londra să-şi regăsească libertatea comercială. A da, de exemplu, garanţia unei date-limită pentru încheierea unui amplu acord comercial între Londra şi Bruxelles după încheierea perioadei de tranziţie post-Brexit ar putea îndepărta perspectiva unei declanşări a ”backstop”-ului, le-a sugerat joi Theresa May liderilor UE-27, potrivit unei surse diplomatice.

În concluziile sale, Consiliul European reafirmă că plasa de siguranţă (sau ”backstop”) menită să evite o frontieră dură pe insula Irlanda şi care îi îngrijorează pe susţinătorii britanici ai unei rupturi clare nu se va aplica decât ”temporar”.

Guvernul britanic a fixat pentru 21 ianuarie data limită pentru ca acordul pentru Brexit să fie votat în Parlament.