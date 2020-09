19 ani de la atentatele din SUA. Ambasadorul Adrian Zuckerman: Americanii, țintă doar pentru că provin din națiunea care reprezintă tot ce urăsc dușmanii noștri – libertatea și drepturile omului

Americanii au fost o țintă a acțiunilor josnice și mișelești de la 11 septembrie 2011 doar pentru că provin din națiunea care reprezintă tot ce urăsc dușmanii noștri – libertatea și drepturile omului, este mesajul transmis vineri de ambasadorul SUA la București, Adrian Zuckerman.

Americanii comemorează astăzi 19 ani de la atacul terorist de la World Trade Center, în care 19 militanţi ai grupării teroriste Al-Qaeda a provocat moartea a aproape 3.000 de oameni în New York, dar şi la Pentagon, şi rănirea a peste 25.000 de persoane.

A fost cel mai mare atac care a avut loc pe teritoriul Statelor Unite, de la bombardarea bazei militare de la Pearl Harbor, în 1941.

Discursul integral al ambasadorului SUA Adrian Zuckerman, mai jos:

„Bună dimineața

Prieteni, vă mulțumesc că v-ați alăturat în această dimineață pentru a onora această zi închinată victimelor atentatelor din 11 septembrie. Astăzi, așa cum a fost și ziua de 11 septembrie 2001, este o zi extraordinară, fără niciun nor pe cer. Totuși, astăzi este o zi de comemorare și amintire sumbră, precum și de determinare. De la sosirea mea în decembrie anul trecut, am experimentat împreună multe premiere și acum stăm aici … împreună … pentru a marca prima noastră comemorare a evenimentelor de la 11 septembrie 2001, o zi pe care lumea nu o va uita niciodată.

Pentru mine ziua de 11 septembrie va reprezenta nu numai o mare pierdere, ci și o zi de reflecție despre curajul și hotărârea poporului american, de la familiile victimelor, la pompierii, polițiștii, personalul de intervenție în situații de urgență și bărbații și femeile noastre curajoase în uniformă. Aceasta este o zi de doliu și amintire, precum și o zi de inspirație. Ceea ce s-a întâmplat acum nouăsprezece ani nu ar trebui să se mai întâmple niciodată.

În urmă cu nouăsprezece ani, dușmanii lași ne-au luat de lângă noi aproape 3.000 de membri nevinovați ai familiei, prieteni și concetățeni. Victimele nevinovate erau din toate categoriile sociale și din toate mediile. Nu făcuseră absolut nimic pentru a-i răni pe cei care i-au atacat. Au fost o țintă doar pentru că provin din națiunea care reprezintă tot ceea ce urăsc dușmanii noștri – o țară care îmbrățișează libertatea, drepturile omului, decența și demnitatea individuală. Pentru simplul fapt că erau americani, au fost uciși în turnurile noastre, la Pentagon și pe câmpurile noastre. A fost o acțiune mișelească și josnică. Făptașii sunt demni de tot disprețul.

Știu că fiecare dintre voi, ca și mine, își amintește exact unde era în acea dimineață. Unii dintre voi ați fost în colțuri îndepărtate ale țării noastre sau în străinătate, unii dintre voi ați fost în New York sau Washington și ați privit voi înșivă cum se desfășura infamia. Eu eram în New York și am văzut turnurile prăbușindu-se și un oraș fantastic aproape paralizat. Este o imagine pe care nu o voi uita niciodată.

Amintirile oribile din acea zi marchează un moment de cotitură de neuitat în viața mea. Știam atunci că lumea noastră se schimbase pentru totdeauna. Știam că războiul împotriva terorii va fi la fel de dificil, pe cât este de esențial. Și știam că America poate realiza orice atunci când acționează cu hotărâre pentru un obiectiv clar. Am învins și vom continua să învingem dușmanii libertății și vom continua să îi vânăm pe cei care ar aduce violența în țara noastră. Nu avem de ales, dacă vrem dreptate pentru acele vieți pe care ni le-au furat și dacă dorim să lăsăm o lume mai pașnică pentru copiii și nepoții noștri.

Dușmanii noștri au reușit să ne fure pe cei dragi și pacea noastră, dar au reușit, de asemenea, să arate lumii, din nou, că cei din echipele de intervenție sunt printre cele mai curajoase și altruiste persoane, că nu există un prieten mai bun și nici un dușman mai de temut decât armata noastră și că, deși căutăm pacea, nu vom fi victimizați sau ținuți ostatici de actori maligni.

Statele Unite sunt o forță care luptă pentru bine, pentru libertate, pentru decență umană și pentru democrație. Statele Unite vor proteja aceste valori împotriva tuturor celor care încearcă să ni le ia. Nu ne vom pleca niciodată în fața forțelor răului, terorismului, nedreptății și opresiunii.

Mă rog pentru aceia dintre voi care i-ați pierdut pe cei dragi sau prietenii în această zi, în urmă cu nouăsprezece ani, să fi găsit alinare pe parcursul acestor ani. Ca națiune și ca popor, trebuie să onorăm întotdeauna memoria fiecărei persoane pe care am pierdut-o în acea zi oribilă.

Vă mulțumesc. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe voi și pe familiile voastre. Și Dumnezeu să binecuvânteze Statele Unite ale Americii”.