Germania vizează dublarea capacității centrelor de date și creșterea de patru ori a infrastructurii pentru IA până în 2030

Guvernul german intenționează să extindă masiv capacitatea centrelor de date pentru a evita să rămână în urmă în cursa tehnologică globală, a declarat marți ministrul pentru digitalizare și modernizarea statului, Karsten Wildberger, transmite AFP, preluat de Agerpres.

Potrivit acestuia, performanța centrelor de date din Germania ar urma să fie cel puțin dublată până în 2030 față de nivelurile din 2025, în timp ce capacitățile dedicate inteligenței artificiale vor fi majorate de cel puțin patru ori. Țintele sunt incluse într-un document de politică publică elaborat de Ministerul pentru Digitalizare și Modernizarea Statului, care urmează să fie adoptat de cabinetul federal, potrivit agenției germane dpa.

„Când privim la nivel internațional, cu siguranță avem mult de recuperat”, a afirmat Wildberger. „Prin aceasta, dorim să rămânem în cursă pentru a continua să fim lideri în Europa, dar și să rămânem foarte atractivi la nivel internațional”, a adăugat oficialul german.

Strategia guvernului de la Berlin include un pachet de 28 de măsuri menite să transforme Germania într-un hub de date suveran și competitiv la nivel european.

Printre măsurile propuse se numără taxarea centrelor de date în funcție de locația fizică și nu de sediul companiei care le operează, simplificarea procedurilor de autorizare pentru noile investiții, precum și orientarea către utilizarea integrală a energiei regenerabile.

De asemenea, autoritățile germane urmăresc reducerea dependenței de furnizorii globali de infrastructură digitală din afara Europei, noile capacități urmând să fie dezvoltate, cu prioritate, de companii germane și europene.

Un proiect emblematic al strategiei este sprijinirea construcției a cel puțin unei „gigafabrici AI” comerciale în Germania, printr-un consorțiu public-privat aflat sub coordonare europeană.