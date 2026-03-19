Macron și Merz lansează o „misiune de reconciliere” între Airbus și Dassault pentru deblocarea proiectului european de avion de luptă al viitorului (FCAS)

Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat joi, la Bruxelles, că el și cancelarul german Friedrich Merz au decis să lanseze o „misiune de reconciliere” între Airbus și Dassault, în încercarea de a depăși blocajele din jurul proiectului european de avion de luptă al viitorului, FCAS (Future Combat Air System), relatează AFP, preluat de Agerpres.

„Am decis împreună să lansăm o misiune care să aducă împreună Airbus și Dassault în următoarele săptămâni (…) pentru a găsi modalități de convergență”, a afirmat șeful statului francez în marja summitului european.

Inițiativa vine după o întâlnire bilaterală între cei doi lideri, care au discutat miercuri seara, la Bruxelles, despre viitorul programului, fără a ajunge însă la o decizie finală, deși o clarificare era așteptată încă de la sfârșitul anului trecut.

Macron a reiterat importanța strategică a proiectului, subliniind sprijinul politic și militar de care se bucură acesta, în pofida divergențelor industriale.

„Cred cu tărie în acest proiect. Cred că este relevant din punct de vedere strategic”, iar „armatele franceză și germană consideră că este relevant”, a declarat acesta, adăugând că actorii industriali împărtășesc această evaluare, însă „nu pot ajunge la un acord”.

În acest context, liderul francez a insistat asupra rolului politicului în deblocarea situației: „Sarcina noastră este să ne asigurăm că ei sunt de acord” cu această direcție, care este „clară” și „se bucură de consens între toate părțile interesate”, a spus Emmanuel Macron.

Tensiunile dintre cele două companii au escaladat la începutul lunii martie, când Dassault a acuzat Airbus că a subminat proiectul, deja afectat de întârzieri și dificultăți de coordonare.

FCAS este unul dintre cele mai ambițioase programe de cooperare europeană în domeniul apărării, lansat în 2017 de Emmanuel Macron și de cancelarul german de atunci, Angela Merkel, la care s-a alăturat ulterior și Spania.

Proiectul este însă afectat de rivalități industriale persistente, în condițiile în care Germania nu exclude dezvoltarea a două platforme distincte de aeronave, o abordare care nu este susținută de Franța.