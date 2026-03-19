România și Bavaria vizează extinderea cooperării economice și investiționale, în contextul relațiilor bilaterale „excelente”

Alexandra Loy
România urmărește extinderea prezenței investiționale bavareze pe piața locală, a transmis secretarul de stat pentru procesul de aderare a României la OCDE, cooperare economică, ONU și francofonie, Luca Niculescu, în cadrul unei întrevederi cu ministrul de stat pentru afaceri europene și internaționale al landului Bavaria, Eric Beißwenger, aflat miercuri în vizită la București.

Discuțiile au avut loc în marja celei de-a XI-a sesiuni a Comisiei Mixte Guvernamentale România–Bavaria și au vizat aprofundarea cooperării economice și sectoriale, pe fondul intensificării dialogului politic și instituțional dintre cele două părți.

Oficialul român a evidențiat contribuția comunității de români din Bavaria și a minorității germane din România la consolidarea relațiilor bilaterale, apreciate de ambele părți drept „excelente”, fapt reflectat atât în intensificarea dialogului politic și instituțional, cât și în creșterea constantă a schimburilor economice și a cooperării sectoriale.

Agenda întrevederii a inclus și teme europene și regionale, în special consolidarea sprijinului multidimensional pentru Ucraina și viitorul proces de reconstrucție, precum și necesitatea întăririi rezilienței Republicii Moldova în fața amenințărilor curente și a accelerării integrării europene a celor două state.

România și alte nouă țări membre solicită UE să continue să acorde certificate de poluare gratuite industriei
Ministrul Energiei a discutat cu noul ambasador al SUA despre „consolidarea securității energetice": România are resurse proprii, poziție strategică și proiecte care pot aduce investiții
Alexandra Loy este redactor și specialistă în afaceri europene. Deține un doctorat în domeniul științe politice, dobândit în anul 2018, cu tema analizării impactului președinției României la Consiliul Uniunii Europene asupra sistemului național de coordonare a afacerilor europene. Alexandra este membru al comunității academice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative.

