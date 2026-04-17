Trump își laudă performanța economică și numește războiul cu Iran „o mică diversiune”, pe fondul nemulțumirii publice crescute

Președintele american Donald Trump a descris războiul cu Iranul drept o „mică diversiune”, în condițiile în care sondajele recente indică o scădere a susținerii publice pentru conflict, relatează AFP, preluat de Agerpres.

Luând cuvântul la un eveniment organizat în Las Vegas, dedicat promovării măsurii „fără taxe pe bacșișuri”, inclusă în reforma fiscală adoptată anul trecut, Trump și-a lăudat performanța economică.

„Am avut cea mai bună perioadă economică din istoria țării noastre în primul mandat. Iar acum o depășim… Și asta în ciuda micii noastre diversiuni în minunata țară Iran, un loc minunat”, le-a spus el susținătorilor.

Președintele a susținut că intervenția a fost necesară, făcând referire la potențialul nuclear al Iranului.

„A trebuit să facem asta, pentru că altfel s-ar fi putut întâmpla lucruri rele, lucruri cu adevărat grave”, a adăugat Trump.

Declarațiile vin în contextul în care opinia publică americană devine tot mai critică față de conflict. Un sondaj realizat de Ipsos weekendul trecut arată că 51% dintre respondenți consideră că războiul cu Iran nu merită costurile implicite, în timp ce doar 24% sunt de părere contrară.

Un alt sondaj publicat miercuri de Quinnipiac University indică faptul că 65% dintre alegătorii americani îl consideră pe Trump responsabil pentru creșterea recentă a prețurilor la carburanți, pe fondul blocării Strâmtorii Ormuz.

Același sondaj arată că doar 36% dintre alegători aprobă modul în care Trump gestionează situația cu Iranul, în timp ce 58% se declară nemulțumiți.