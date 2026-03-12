UE pregătește interzicerea aplicațiilor AI care generează imagini nud fără consimțământ, după scandalul Grok

Eurodeputații au ajuns la 11 martie la un acord politic asupra unui pachet de modificări ale Regulamentului privind inteligența artificială (AI Act), care introduce o interdicție explicită a imaginilor intime generate cu ajutorul inteligenței artificiale fără consimțământ, inclusiv a conținutului care reprezintă abuz sexual asupra minorilor, transmite Politico.

Acordul, negociat între eurodeputați din zona de centru-dreapta și centru-stânga din Parlamentul European, face parte din pachetul de amendamente cunoscut drept AI Act Omnibus, menit să ajusteze și să clarifice aplicarea regulamentului adoptat în 2024, pe măsură ce legislația se apropie de intrarea deplină în vigoare.

Unul dintre cele mai controversate puncte ale negocierilor a fost introducerea unei interdicții explicite pentru imaginile cu conținut sexual generate de inteligența artificială fără consimțământul persoanelor vizate. Amendamentul a fost adăugat după un scandal major care a implicat chatbotul Grok, dezvoltat de compania xAI a lui Elon Musk și integrat în rețeaua socială X.

La sfârșitul lunii decembrie 2025, o actualizare a chatbotului Grok a introdus o funcție de editare a imaginilor care a fost rapid exploatată de utilizatori pentru a genera imagini sexualizate realiste ale unor femei și fete fără consimțământul acestora. Cercetători ai unui ONG francez au estimat că între 5 și 6 ianuarie au fost generate cel puțin 6.700 de astfel de imagini.

Reacția Comisiei Europene a fost rapidă. Un purtător de cuvânt pentru afaceri digitale a calificat conținutul drept „înfiorător” și „clar ilegal”, subliniind că „nu își are locul în Europa”. Executivul european a cerut platformei X să păstreze toate documentele interne legate de Grok până la sfârșitul anului 2026 și a deschis o investigație privind posibile încălcări ale Regulamentul privind serviciile digitale, care permite amenzi de până la 6% din cifra globală de afaceri anuală a unei companii.

În paralel, investigații naționale au fost deschise în Franța, Germania și Regatul Unit, în timp ce unele state terțe, precum Malaezia și Indonezia, au blocat complet accesul la Grok.

Controversa a scos, însă, la iveală și o lacună legislativă. Comisia Europeană a confirmat la 11 martie că legislația actuală a UE, inclusiv Regulamentul privind inteligența artificială în forma adoptată, nu interzice explicit sistemele de inteligență artificială capabile să genereze imagini care reprezintă abuz sexual asupra minorilor sau deepfake-uri sexuale. Această constatare a oferit impulsul politic pentru includerea interdicției în pachetul de amendamente.

Franța și Spania au susținut ferm introducerea unei astfel de interdicții, iar Germania și Slovacia au amenințat că vor bloca negocierile dacă aceasta nu va fi inclusă. Consiliul Uniunii Europene a adăugat interdicția în poziția statelor membre pe 10 martie, iar Parlamentul European a urmat aceeași direcție a doua zi.

Pe lângă această interdicție, pachetul de modificări prevede și simplificarea anumitor cerințe de conformitate pentru sistemele de inteligență artificială integrate în produse deja reglementate sectorial, precum dispozitivele medicale sau echipamentele industriale.

Acordul politic urmează să fie supus unui vot în comisie pe 18 martie, înainte de a avansa în etapele legislative următoare din Parlamentul European și Consiliu. Grupul Verzilor a semnalat deja opoziție față de unele prevederi privind relaxarea regulilor pentru IA industrială, ceea ce înseamnă că textul final ar putea suferi modificări.