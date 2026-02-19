Victor Negrescu, vizită de lucru în Cipru: Voi continua să susțin un buget european puternic, orientat spre oameni și spre interesele strategice ale României

Viitorul buget european pe termen lung (2028–2034) a fost tema centrală a vizitei vicepreședintelui Parlamentului European, Victor Negrescu, în Cipru, în contextul exercitării de către această țară a Președinției Consiliului UE. Eurodeputatul a participat, alături de Comisia pentru sănătate publică (SANT) a Parlamentului European, la o serie de întâlniri cu președinta Parlamentului cipriot, ministrul sănătății și ministrul delegat pentru afaceri europene.

Potrivit acestuia, discuțiile s-au concentrat pe prioritățile noului Cadru Financiar Multianual și pe necesitatea unui acord „ambițios și echilibrat”, capabil să răspundă atât provocărilor sociale, cât și celor strategice cu care se confruntă Uniunea Europeană.

Un punct central al intervențiilor sale a vizat menținerea unei linii bugetare distincte pentru sănătate în viitorul buget al UE, în contextul dezbaterilor privind structura financiară post-2027.

„Am insistat asupra menținerii unei linii bugetare distincte pentru sănătate. Prevenția, combaterea cancerului, bolile cardiovasculare, sănătatea mintală și reziliența sistemelor medicale trebuie să aibă finanțare clară și predictibilă”, a transmis Victor Negrescu.

În același timp, a fost abordată și dimensiunea strategică a securității europene, inclusiv necesitatea dezvoltării hubului de securitate maritimă la Marea Neagră și consolidarea unui centru de competențe în materie de securitate cibernetică care să sprijine cooperarea regională și capacitatea de reacție a Uniunii.

„Președinția Consiliului are un rol esențial în construirea consensului între statele membre. Este momentul ca viitorul buget european să reflecte nu doar ambiții, ci și responsabilitatea de a proteja cetățenii și de a consolida poziția strategică a Uniunii”, a punctat Victor Negrescu, care s-a angajat să susțină în continuare „un buget european puternic, orientat spre oameni și spre interesele strategice ale României și ale regiunii noastre”.