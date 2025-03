2.000 de localități din România vor beneficia de fonduri europene. Ministerul Muncii lansează selecția pentru cel mai amplu program social

Premierul Marcel Ciolacu a transmis un mesaj de condoleanțe tuturor celor afectați de tragedia din Macedonia de Nord, în urma căreia mai mulți tineri și-au pierdut viața într-un incendiu izbucnit într-un club.

”Am primit cu durere în suflet vestea tragicului incendiu din Kočani, Macedonia de Nord, în urma căruia și-au pierdut viața mai mulți tineri. În numele Guvernului României, transmit condoleanțe tuturor celor afectați de această tragedie. Împărtășim durerea poporului din Macedonia de Nord, fiind pregătiți să oferim sprijinul nostru și să fim solidari în aceste momente dificile”, a menționat Marcel Ciolacu într-un mesaj publicat pe platforma X.

Heartbroken by the news on tragic fire in Kočani, North Macedonia, which claimed many young lives. On behalf of the Romanian Government, I send our condolences to all those affected by this tragedy. We share the grief of the people of North Macedonia, ready to offer our support…

Un astfel de mesaj a fost transmis și de președintele Consiliului European, Antonio Costa, pe aceeași rețea de socializare.

”Am inima frântă de pierderea atâtor tineri în incendiul teribil din Kochani. Gândurile mele se îndreaptă către toate familiile victimelor acestei tragedii. UE este solidară cu oamenii din Macedonia de Nord în aceste momente de suferință”, a arătat Costa.

Heartbroken by the loss of so many young people in the terrible fire in Kochani. My thoughts go out to all the families of the victims of this tragedy.

The EU stands in solidarity with the people of North Macedonia in this moment of grief.

