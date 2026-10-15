2 mld. de lei, mobilizate pentru plata proiectelor PNRR din Transporturi și Mediu. Alexandru Nazare: Stabilitatea financiară înseamnă și să păstrezi resurse pentru momentele dificile

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, anunță că bugetele Ministerului Transporturilor şi Ministerului Mediului au fost suplimentate cu încă 2 miliarde de lei pentru achitarea facturilor aferente proiectelor PNRR.

„Continuăm plățile în economie și asigurăm fondurile necesare pentru implementarea programului. Investițiile în dezvoltare nu trebuie să se oprească din cauza blocajelor la încasare. Iar firmele care au executat lucrări trebuie să aibă predictibilitate în privința plăților”, a subliniat Alexandru Nazare.

Aceste plăți au fost posibile prin mecanismele de flexibilitate bugetară și prin utilizarea rezervelor planificate încă de la începutul anului, când ministrul a propus proiectul de lege a bugetului pentru acest an: „Este o nouă decizie care arată de ce contează administrarea responsabilă a finanțelor publice. Stabilitatea financiară a țării înseamnă şi să anticipezi nevoile, să păstrezi resurse pentru momentele dificile și să direcționezi banii acolo unde investițiile avansează efectiv.”

Până la 12 octombrie, din bugetul de stat au fost efectuate plăți de 44,3 miliarde de lei pentru proiectele din cadrul PNRR, dintre care: 28,6 miliarde de lei pentru componenta de granturi; 15,7 miliarde de lei pentru componenta de împrumuturi.

Sumele includ atât finanțarea europeană, cât și contribuția națională, TVA și alte cheltuieli suportate de bugetul de stat. Astfel, cu alocările suplimentare mobilizate şi sumele încă neexecutate din bugetul celor două ministere, efortul bugetar mobilizat efectiv în 2026 în cadrul proiectelor PNRR depășește 46,5 miliarde de lei, echivalentul a aproape 8,7 miliarde de euro.

Unde merg cele peste 2 miliarde de lei:

1,33 miliarde lei pentru infrastructură feroviară

409 milioane lei pentru autostrăzi

53 milioane lei pentru infrastructură locală

353 milioane lei pentru investiții de mediu

„Aceste plăți înseamnă mai mult decât continuarea unor șantiere. Înseamnă lichiditate pentru companii, plăți către subcontractori și furnizori, activitate economică și locuri de muncă susținute în întreaga țară”, a mai punctat ministrul.

De asemenea, acesta subliniază că 2026 este și anul în care trebuie închis responsabil capitolul PNRR: „Am susținut accelerarea investițiilor și am mobilizat resursele necesare. Acum trebuie să ne asigurăm că România intră în 2027 cu o imagine completă asupra obligațiilor rămase. Fiecare minister și coordonator de reforme și investiții din PNRR trebuie să clarifice ce proiecte au fost finalizate, ce lucrări au fost executate, ce facturi au fost emise și ce obligații mai trebuie finanțate, inclusiv din alte surse decât PNRR””

„Disciplina bugetară înseamnă să finanțăm ceea ce putem susține, să plătim obligațiile asumate și să nu transferăm problemele de astăzi în datoriile de mâine. Aceasta este diferența dintre a administra cheltuieli și a administra responsabil finanțele publice”, a conchis Alexandru Nazare.