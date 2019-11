2 Noiembrie – Ziua internaţională de încheiere a impunităţii pentru crime împotriva jurnaliştilor. ONU: Peste 1.000 de jurnalişti au fost ucişi în ultimii 12 ani

Ziua internaţională de încheiere a impunităţii pentru crime împotriva jurnaliştilor (International Day to End Impunity for Crimes against Journalists – IDEI) se sărbătoreşte la 2 noiembrie.

Data a fost aleasă pentru a comemora asasinarea a doi jurnalişti francezi din Mali, care a avut loc la 2 noiembrie în 2013. Documentul încuraja statele membre ONU să pună în aplicare măsuri concrete de combatere a impunităţii.



“Când jurnaliștii sunt vizați, societățile, în ansamblul lor, plătesc un preț. Fără protejarea jurnaliștilor, capacitatea noastră de a rămâne informați și de a contribui la luarea deciziilor este grav împiedicată. Fără jurnaliști capabili să își facă treaba în siguranță, ne confruntăm cu perspectiva unei lumi confuze și dezinformate”, a declarat secretarul general al ONU, António Guterres.



Potrivit ONU, în ultimii doisprezece ani, peste 1.000 de jurnalişti au fost ucişi pentru că au făcut cunoscute ştiri şi au prezentat public informaţii. În nouă din zece cazuri, ucigaşii sunt nepedepsiţi. Impunitatea duce la creşterea numărului victimelor şi este adesea un simptom al agravării conflictelor şi al prăbuşirii dreptului şi a sistemelor judiciare.



UNESCO este îngrijorată de faptul că impunitatea dăunează societăţilor întregi prin acoperirea unor abuzuri grave ale drepturilor omului, generând corupţie şi criminalitate.

Numai în 2018, 94 de jurnaliști și angajați din domeniul mass-mediei au fost uciși în incidente legate de muncă, conform informațiilor comunicate de Federația Internațională a Jurnaliștilor. Alți câteva sute au fost arestați sau reținuți fără ca nicio instanță judecătorească să examineze acuzațiile ce le erau aduse, potrivit declarației înaltei reprezentate, Federica Mogherini.

Potrivit bilanțului anual al organizației Reporteri fără Frontiere (RSF), 2018, anul în care mai mulți jurnaliști au fost arestați sau sunt ținuți ostatici.