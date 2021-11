200 de concentratoare de oxigen trimise de OMS au ajuns în România. 180 vor fi distribuite către spitale, 20 vor fi stocate pentru cereri de urgență

Premierul interimar, Florin Cîțu, susține că țara noastră are cele mai rapide reveniri ale economiei după criza provocată de pandemia de COVID 19 din Uniunea Europeană, relatează Agerpres.

„Ştiu că nu a fost uşor şi în momentul în care România a trebuit să închidă economia în 2020, în martie, atunci a fost un moment în care am stat şi m-am gândit şi nu vedeam soluţii. A fost complicat, dar împreună am reuşit să trecem peste asta. Acel şoc mi-a arătat clar că economia României poate să facă faţă, dar, totuşi, mi-am dat seama că dacă am repeta acea experienţă ar însemna un cost mult prea mare pentru noi toţi. De aceea am spus că vom face orice ca să nu mai închidem economia. Şi, până la urmă, dumneavoastră aţi răspuns foarte bine la măsurile pe care le-am luat, iar astăzi România este ţara care are cele mai rapide reveniri ale economiei după un asemenea şoc, din Uniunea Europeană, cu estimări de creştere economică care au fost îmbunătăţite în timpul acestui an. Am început cu 4% şi am ajuns la o estimare de peste 7%, cu un deficit în scădere, cu venituri mai mari la buget şi cu o rată a şomajului în scădere”, a declarat Florin Cîţu.

Fondul Monetar Internațional a estimat la sfârșitul lunii august 2021 o creștere a PIB-ului real al României de 7% în 2021, stimulată de consumul privat și însoțită de o creștere tranzitorie a inflației, constatându-se o îmbunătățire față de prognoza de 6%, din luna aprilie.

Instituția financiară aprecia atunci că scăderea producției românești în 2020 a fost printre cele mai reduse din Uniunea Europeană, la acest aspect contribuind reacțiile eficiente și oportune ale politicilor fiscale și monetare, astfel că se prefigurează o redresare solidă.

Astfel, potrivit estimărilor, pe termen mediu, producția își va reveni la traiectoria de dinaintea pandemiei, deoarece se așteaptă ca ”cicatricile” prelungite ale pandemiei să fie limitate.

Investițiile publice vor fi stimulate de o reluare a proiectelor finanțate de UE, inclusiv prin intermediul noilor resurse din fondurile cuprinse în Next Generation EU și în bugetul multianual al UE pentru 2021-27. Se preconizează că deficitul de cont curent se va reduce moderat pe termen mediu, pe măsură ce consolidarea fiscală va continua și creșterea va încetini către potențial.