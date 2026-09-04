2026, anul cu evoluții record în procesul de extindere a UE. CE analizează posibilitatea de integrare graduală a țărilor candidate

Comisarul european pentru extindere, Marta Kos, salută evoluțiile înregistrate în procesul de extindere a UE de către țările candidate, catalogând anul 2026 drept anul extinderii. În acest context, Comisia Europeană anunță că are în vedere să ofere țărilor candidate posibilitatea unei integrări graduale, ținând cont de durata îndelungată a întregului proces de aderare.

„Așadar, această toamnă va fi toamna extinderii, pe două direcții. Una este pregătirea țărilor candidate pentru aderare. Cealaltă privește ceea ce facem în interiorul Uniunii Europene pentru a ne pregăti pentru acest proces. 2026 este deja un an record. Anul acesta am făcut mai mult decât s-a făcut într-un singur an în ultimii 25 de ani și putem realiza chiar mai mult. Unele dintre țările candidate ar putea încheia negocierile până la sfârșitul acestui deceniu”, a declarat Marta Kos la începutul reuniunii Consiliului pentru Afaceri Generale, prezidat de Irlanda.

The autumn of enlargement is coming. 2026 is already a record year of progress. And we plan to deliver even more. Discussions are now intensifying how best to prepare our Union to welcome new members. An enlarged Europe must be stronger to defend our democratic values at home,… pic.twitter.com/w4eiilImCL — Marta Kos (@MartaKosEU) September 4, 2026

Miniștrii vor discuta azi despre modul în care trebuie să se pregătească Uniunea Europeană pentru noile state membre, iar discuțiile se vor desfășura pe patru direcții.

Se va analiza ce impact va avea extinderea asupra politicilor europene și asupra statelor membre

Se va discuta despre ceea ce trebuie făcut în interiorul Uniunii, respectiv despre reformele care trebuie realizate pentru ca Uniunea Europeană să își păstreze rolul de actor global și capacitatea de a lua decizii în mod eficient.

Se va discuta despre ce tip de mecanisme de protecție, dintr-o nouă generație, s-ar putea introduce pentru a asigura că noile state membre vor continua să respecte democrația și statul de drept după aderarea la UE, în următorii 5, 10 sau 15 ani.

Se va discuta despre integrarea graduală: „Există un decalaj și trebuie să îl reducem: decalajul dintre necesitatea geopolitică și principiul aderării pe baza meritelor.”

„Principiul bazat pe merite în procesul de extindere înseamnă că aderarea necesită timp. Prin urmare, vom analiza ce noi modalități de integrare graduală ar trebui să introducem pentru a permite țărilor candidate să fie mai strâns conectate la Uniunea Europeană înainte de a deveni membre cu drepturi depline”, a mai punctat Marta Kos.