23 august, Ziua europeană a comemorării victimelor tuturor regimurilor totalitare și autoritare. Comisia Europeană: Von continua să demontăm ”conspirațiile” lui Putin care încearcă să ”ne otrăvească democrațiile”

Premierul Marcel Ciolacu a avut luni seară, la Atena, prima sa întrevedere bilaterală cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, context în care șeful guvernului de la București a solicitat șefei CE “intensificarea eforturilor comune pentru aderarea României la spațiul Schengen”, iar aceasta din urmă “a subliniat sprijinul deplin pentru aderarea României la Schengen”.

Ciolacu și von der Leyen participă luni la o reuniune găzduită de premierul grec Kyriakos Mitsotakis și care întrunește șefii de guverne din sud-estul Europei, inclusiv Balcanii de Vest, și la care participă și președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

“Am avut o discuție consistentă cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, despre provocările de securitate ale României la Marea Neagră, eforturile făcute de țara noastră în contextul războiului din Ucraina, implementarea PNRR și aderarea României la spațiul Schengen”, a spus Ciolacu, într-o postare pe Facebook.

La rândul său, Ursula von der Leyen a precizat că a avut o “întâlnire foarte bună” cu premierul român, cu care a discutat despre “sprijinul pentru Ucraina, despre rolul vital al României în scoaterea cerealelor din Ucraina și pe piețele mondiale, precum și despre planul nostru de redresare NextGenerationEU”.

“Am subliniat din nou sprijinul meu deplin pentru aderarea României la spațiul Schengen“, a punctat ea, în timp ce Ciolacu a arătat că a solicitat șefei executivului european “intensificarea eforturilor comune pentru aderarea României la spațiul Schengen”.

