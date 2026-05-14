„28 până în ’28”? Muntenegru este mai aproape de aderarea la UE odată cu demararea lucrărilor pentru tratatul de aderare 

Procesul de aderare al statului Muntenegru la Uniunea Europeană a făcut în pas înainte, odată ce oficialii UE au început să lucreze la tratatul de aderare care va integra această țară din Balcanii de Vest în blocul european.

Ambasadorii UE au aprobat înființarea unui grup, cunoscut sub numele de Grupul de lucru ad-hoc, format din reprezentanți ai țărilor Uniunii Europene, care se va reuni periodic pentru a pune la punct detaliile juridice ale parcursului de aderare a Muntenegrului la UE.

„Acest lucru marchează un pas important în procesul de aderare al Muntenegrului și transmite un semnal puternic tuturor partenerilor de extindere că aderarea la UE rămâne la îndemână”, a declarat un purtător de cuvânt al președinției cipriote pentru Politico Europe după reuniunea inaugurală.

Podgorica a încheiat 14 dintre cele 33 de capitole care trebuie închise provizoriu înainte de aderarea la Uniune. Statul de drept rămâne cel mai dificil obiectiv de atins, comisarul pentru extindere, Marta Kos, îndemnând Muntenegru să continue reformele.

Țara cu o populație de aproximativ 600.000 de locuitori a devenit candidată la aderarea la UE în 2010, la patru ani după separarea de Serbia, și a deschis negocierile de aderare în 2012. Și-a stabilit obiectivul de a deveni membru până în 2028, introducând chiar sloganul „28 până în 28” pe compania sa aeriană națională.

Comisia și-a propus să folosească Muntenegru ca subiect de testare pentru planurile sale de a preveni o altă „Ungaria 2.0”, o propunere de aderare treptată, pe două niveluri, menită să limiteze regresul democratic după aderarea țărilor, dar care s-a confruntat cu rezistență din partea statelor membre ale UE în ultimele luni.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, s-a întâlnit, de asemenea, miercuri cu președintele Muntenegrului, Jakov Milatovic, în timpul unei vizite în țară.

Tokom posjete @SecGenNATO razgovarali smo o značajnim temama za naše društvo: stabilan region, kredibilno članstvo i modernizacija naših kapaciteta ključni su faktori na kojima moramo raditi kao država koja je u završnici pregovora sa Evropskom unijom.

— Jakov Milatovic 🇲🇪🇪🇺 (@JakovMilatovic) May 12, 2026

Milatovic a scris pe X că au discutat despre „factorii-cheie la care trebuie să lucrăm ca țară în etapa finală a negocierilor cu Uniunea Europeană”, inclusiv stabilitatea regională și aderarea credibilă la NATO.