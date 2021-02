30 de elicoptere americane în spațiul aerian al României: Aparatele Black Hawk participă până pe 5 martie la exerciții militare la baza Mihail Kogălniceanu

Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a avut marți prima sa convorbire telefonică cu omologul polonez, Zbigniew Rau, aceasta reprezentând și întâia discuție dintre noul șef al diplomației americane și un ministru de externe aliat de pe flancul estic al NATO,

“Secretarul Blinken a subliniat importanța cooperării polono-americane în domeniul securității pentru NATO și comunitatea transatlantică și a mulțumit ministrului de externe pentru parteneriatul ferm al Poloniei“, a transmis purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Ned Price, într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Potrivit sursei citate, șeful diplomației SUA a discutat, de asemenea, despre cooperarea Statelor Unite cu Polonia în ceea ce privește provocările regionale și globale, subliniind că așteaptă cu nerăbdare să colaboreze cu Polonia pentru o gamă largă de probleme în apărarea valorilor noastre democratice comune, inclusiv libertatea presei și respectarea drepturilor civile.

Într-un mesaj separat pe Twitter, șeful diplomației de la Varșovia a subliniat că au fost discutate și subiecte precum “Inițiativa celor trei Mări, Nord Stream 2, situația din Belarus și consecințele agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei”.

Thank you @SecBlinken for a benevolent discussion☎️. We covered priority areas of the 🇵🇱-🇺🇸 allied cooperation regarding security policy, #3SI, #NS2 harmfulness, current challenges for the free world, situation in Belarus and the consequences of the RU🇷🇺 aggression against UA🇺🇦.

