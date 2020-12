31 ani de la Revoluția Română din 1989. Eurodeputatul Cristian Bușoi: Eroii acelor zile au reușit să scoată țara din bezna comunistă și s-o îndrepte spre drumul democrației și al dezvoltării

Eroii Revoluției din 1989 au reușit să scoată țara din bezna comunistă și s-o îndrepte spre drumul democrației și al dezvoltării, a precizat eurodeputatul Cristian Bușoi (PNL, PPE) în cadrul unui mesaj transmis cu ocazia marcării a 31 de ani de la Revoluția Română.

”Revoluția Română a Învins! Aceste vorbe erau pe buzele tuturor oamenilor acum 31 de ani, după câteva zile în care românii s-au luptat cu mâinile goale cu forțele represive ale cuplului Ceaușescu. A fost o victorie scrisă cu sânge, cu lacrimi, dar care a dat României o altă traiectorie”, a precizat acesta, făcând trimitere la faptul că acum mai bine de trei decenii țara noastră a fost singurul stat post-comunist care făcea trecerea de la totalitarism la democrație prin violență.

Cristian Bușoi a punctat că ”sacrificiul revoluționarilor români ne-a adus libertatea mult visată în acele vremuri. Ne-a adus libertatea de a ne alege drumul, de a opta pentru ce societate vrem să fim, ne-a adus posibilitatea de a alege unde vrem să trăim, să muncim, ne-a adus dreptul de a vota, precum și libertatea de exprimare”.

”Au trecut 31 de ani, dar încă suntem datori față de eroii de atunci, față de familiile lor, față de eroii care au rămas în viață și an de an vin să se reculeagă la monumentele ridicate în cinstea Revoluției. Am rămas datori cu <<Adevărul>>. Justiția trebuie să își facă treaba, iar vinovații trebuie să plătească”.

În aceeași cheie, și președintele Klaus Iohannis a transmis cu prilejul Zilei Victoriei Revoluției Române și a Libertății că ”justiția trebuie să își facă datoria”, considerând că ”orice întârziere” reprezintă un ”grav atentat la adresa democrației”.

Anterior, prim-ministrul interimar și ministru al Apărării Naționale, Nicolae Ciucă, a cerut iertare familiilor celor uciși la Revoluția din 1989 pentru „greșelile, erorile sau abuzurile” comise de militari în timpul tragicelor evenimente care au dus la căderea comunismului în România și în urma cărora au murit 1165 de persoane fără ca Justiția să găsească până în prezent vreun vinovat.