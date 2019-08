31 august, ziua în care s-a născut Altiero Spinelli, unul dintre părinții fondatori ai Uniunii Europene care a militat pentru o Europă liberă și unită

Data de 31 aust marchează și nașterea lui Altiero Spinelli (în anul 1907), a omului politic italian care se numără printre părinţii fondatori ai Uniunii Europene. A fost iniţiatorul unui proiect de tratat pentru instituirea unei uniuni europene federale, prezentat de Parlamentul European – aşa-numitul „plan Spinelli”.

Astăzi, Comisia Europeană a transmis un mesaj în memoria lui: ”În această zi în 1907 s-a născut Altiero Spinelli, unul dintre părinții Uniunii Europene, el și-a urmărit fără încetare obiectivul unei Europe puternice pentru a preveni războaiele ulterioare.”

#OnThisDay in 1907 Altiero Spinelli was born.

One of the fathers of the European Union, he relentlessly pursued his goal of a strong Europe to prevent further wars.

The Spinelli plan for a federal Europe helped strengthen the EU Treaties in the 1980s and 90s. #EUarchives pic.twitter.com/XVuM9Vwh4Y

