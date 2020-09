36 de ani de ani de la gestul de prietenie franco-germană: Helmut Kohl și François Mitterrand și-au dat mâna la locul Bătăliei de la Verdun

Președintele Consiliului European a fost testat negativ pentru COVID-19 și poate ieși din auto-izolare. În acest sens, Charles Michel se poate pregăti pentru summitul liderilor europeni, care a fost amânat pentru 1-2 octombrie.

Mesajul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al Consiliului European.

The @eucopresident today tested negative for COVID after a negative test on Monday. ⁰

The President is no longer in quarantine and continues preparing the special European Council of October 1 and 2 #EUCO

— Barend Leyts (@BarendLeyts) September 25, 2020