40 de tineri diplomați din UE, vizită de studiu la Institutul Diplomatic Român, la București

În perioada 11-13 mai 2026, la București, Institutul Diplomatic Român organizează o vizită de studiu pentru 40 de tineri diplomați din Uniunea Europeană și din Regiunea de Extindere a Uniunii Europene. Evenimentul contribuie la consolidarea vizibilității României în cadrul inițiativelor europene dedicate cooperării diplomatice și formării tinerilor diplomați, informează un comunicat oficial al IDR, remis CaleaEuropeana.ro.

Vizita reunește diplomați participanți în cadrul programelor European Diplomatic Academy, desfășurat de Servicul de Acțiune Externă al Uniunii Europene, și Programul Diplomatic European pentru Regiunea de Extindere a Uniunii Europene, finanțat de Direcția Generală pentru Extindere și Vecinătatea Estică (DG ENEST) și implementat de College of Europe.

Obiectivul general este cooperarea între diplomați juniori și consolidarea cunoștințelor acestora în domeniul afacerilor europene.

Pe perioada celor trei zile, tinerii diplomați europeni vor participa la sesiuni de lucru în instituții naționale și europene pe teme de interes pentru politica externă la nivel european.

Seria de evenimente va fi deschisă la sediul Institutului Diplomatic Român în data de 11 mai, de la ora 17.00. În deschidere vor avea alocuțiuni: Mihai Răzvan Ungureanu – fost prim-ministru al României; Cristian Diaconescu – fost ministru al Afacerilor Externe al României; Andrei Țărnea – director general al Departamentului pentru Comunicare și Diplomație Publică din cadrul Ministerul Afacerilor Externe al României.*

Ziua de marți este destinată discuțiilor pe trei teme cu importanță regională ridicată:

Sprijin multilateral pentru gestionarea crizei umanitare din Ucraina (la sediul IDR);

Aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană (la Guvernul României);

Cooperare multilaterală în domeniul securității cibernetice și combaterii dezinformării (la sediul Centrului European de Competențe în Domeniul Securității Cibernetice).

Programul se va încheia în data de 13 mai cu o vizită la Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”.

Evenimentul reflectă angajamentul României pentru consolidarea cooperării europene, promovarea dialogului diplomatic și dezvoltarea unei comunități de practică între tinerii diplomați europeni și cei din statele partenere.