SĂNĂTATE
40% dintre cazurile de cancer pot fi evitate. Care sunt cele 14 recomandări ale noului Cod european împotriva cancerului
A fost lansată cea mai recentă versiune a Codului european împotriva cancerului, care oferă prin cele 14 recomandări actualizate, o foaie de parcurs pentru reducerea riscului de cancer, combaterea concepțiilor greșite cu privire la cancer și îmbunătățirea sănătății publice și a stării de bine.
Aproximativ 40% din cazurile de cancer pot fi evitate. Strategiile eficiente pot să prevină îmbolnăvirea, să salveze vieți și să reducă suferința.
Codul european împotriva cancerului, actualizat
Codul revizuit pune un accent puternic pe alegerile stilului de viață și pe măsurile de sănătate publică pentru a reduce riscurile de cancer, acoperind aspecte precum vaccinarea, screeningul pentru depistarea cancerului, alăptarea, consumul de alcool, așa-numitele alimente ultraprocesate și poluarea aerului, printre altele. Codul actualizat a fost elaborat de Agenția Internațională pentru Cercetare în Domeniul Cancerului în numele Comisiei Europene.
Codul european împotriva cancerului – ediția a 5-a (ECAC5), constă în 14 recomandări bazate pe dovezi științifice actuale privind factorii comportamentali individuali, factorii de mediu și intervențiile medicale, specifice populației generale din UE.
- Fumatul: Nu fumați. Nu utilizați nicio formă de tutun și nici produse de vapat. Dacă fumați, ar trebui să renunțați.
- Expunerea la fumul de tutun produs de alte persoane: Asigurați un mediu fără fum de tutun în locuința și în autovehiculul dumneavoastră.
- Creșterea în greutate și obezitatea: Acționați pentru a evita sau a gestiona creșterea în greutate și obezitatea:
• limitați consumul de alimente cu conținut mare de calorii, zaharuri, grăsimi și sare;
• limitați consumul de băuturi cu un conținut mare de zaharuri; consumați în principal apă și băuturi neîndulcite;
• limitați consumul de alimente ultraprocesate.
- Activitatea fizică: Practicați zilnic activități fizice. Limitați timpul în care stați așezat(ă).
- Alimentația: Consumați cereale integrale, legume, leguminoase și fructe ca o parte importantă a alimentației dumneavoastră zilnice. Limitați consumul de carne roșie și evitați carnea procesată.
- Consumul de alcool: Evitați băuturile alcoolice.
- Alăptarea: Alăptați-vă bebelușul cât mai mult timp posibil.
- Expunerea la soare: Evitați expunerea excesivă la soare, în special a copiilor. Utilizați produse de protecție solară. Nu utilizați niciodată aparate de bronzat.
- Factorii cancerigeni de la locul de muncă: Informați-vă cu privire la factorii cancerigeni de la locul de muncă și solicitați angajatorului să vă protejeze împotriva acestora. Urmați întotdeauna instrucțiunile în materie de sănătate și securitate la locul de muncă.
- Gazul radon din spațiile interioare locuite: Informați-vă cu privire la nivelurile de radon din zona dumneavoastră consultând o hartă locală a radonului. Apelați la profesioniști pentru a măsura nivelurile din locuința dumneavoastră și, dacă este necesar, pentru a le reduce.
- Poluarea atmosferică: Luați măsuri pentru a reduce expunerea la poluarea atmosferică prin:
• utilizarea transportului în comun și mersul pe jos sau cu bicicleta în locul utilizării unui autovehicul;
• alegerea unor rute cu trafic redus atunci când mergeți pe jos sau cu bicicleta sau atunci când faceți mișcare;
• asigurarea unui mediu fără fum în locuința dumneavoastră, evitând arderea de materiale precum cărbunele sau lemnul;
• sprijinirea politicilor care îmbunătățesc calitatea aerului.
- Infecțiile care cauzează cancer:
• Vaccinați-vă fetele și băieții împotriva virusului hepatitei B și a papilomavirusului uman (HPV) la vârsta recomandată în
țara dumneavoastră.
•Participați la teste și tratamente împotriva virusurilor hepatitei B și C, virusului imunodeficienței umane (HIV) și bacteriei Helicobacter pylori, conform recomandărilor din țara dumneavoastră.
- Tratamentul de substituție hormonală: Dacă decideți să utilizați tratament de substituție hormonală (pentru simptome asociate menopauzei) după o discuție aprofundată cu profesionistul din domeniul sănătății care se ocupă de îngrijirea dumneavoastră, limitați utilizarea lui la cea mai scurtă durată posibilă.
- Programe organizate de screening pentru depistarea cancerului: Participați la programe organizate de screening pentru depistarea cancerului, conform recomandărilor din țara dumneavoastră, pentru a depista: • cancerul intestinal; • cancerul de sân; • cancerul de col uterin; • cancerul pulmonar.
Pentru prima dată, ECAC5 se adresează nu doar persoanelor fizice, ci și factorilor de decizie politică, incluzând 14 măsuri complementare la nivelul populației, menite să consolideze recomandările individuale. Aceste recomandări oferă beneficii conexe pentru prevenirea altor boli netransmisibile (BNT) care au factori de risc subiacenți similari, precum și oportunități de promovare a sănătății.
Împreună, recomandările ECAC5 oferă o foaie de parcurs pentru reducerea riscului de cancer, combaterea concepțiilor greșite cu privire la cancer și îmbunătățirea sănătății publice și a stării de bine.
Citiți și: Ziua Mondială de Combatere a Cancerului | Comisia Europeană: Calea de urmat este clară – prevenție și politici de sănătate solide în UE
SĂNĂTATE
A fost lansată platforma online,”Prevenție pentru toți”, o inițiativă națională menită să ofere informații validate și accesibile pacienților
De Ziua Mondială de Combatere a Cancerului, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” și Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București au lansat o platformă online dedicată prevenției și informării corecte a populației, atunci când se confruntă cu o suspiciune oncologică sau chiar cu un diagnostic confirmat.
Proiectul „Prevenție pentru toți” reprezintă o inițiativă națională de educație medicală care își propune să aducă prevenția mai aproape de oameni, prin informații clare, corecte și accesibile, informează UMF „Carol Davila”.
În perioada martie-februarie 2026 vor fi dedicate prevenției cancerului în România, sub mesajul: „O pastilă de cunoaștere pe zi pentru a preveni”.
- Până la 20% dintre decesele din România au drept cauză principală cancerul.
- Peste 28% dintre români au risc cumulativ de a dezvolta o boală oncologică până la 75 de ani.
Cancerul rămâne una dintre cele mai mari provocări pentru sănătatea publică la nivel național, european și global. Numai în anul 2024 au fost înregistrate la nivel european aproximativ 2,7 milioane de noi cazuri de cancer și 1,3 milioane de decese. În România, estimările indică 95.649 de cazuri noi de cancer și 52.841 de decese. În pofida progreselor în știință și îngrijire, povara cancerului continuă să crească, iar numărul de cazuri noi este prognozat să crească cu aproape 8% până în anul 2040.
Citiți și: Ziua Mondială de Combatere a Cancerului | Comisia Europeană: Calea de urmat este clară – prevenție și politici de sănătate solide în UE
Citiți și: ARPIM: Terapiile moderne redau pacienților oncologici șansa la viață. Inovația în sănătate, o necesitate pentru un sistem medical eficient
În același timp, raportat la cheltuielile în sănătate, prevenția rămâne aproape invizibilă în buget: primește doar 1,2% din total, echivalentul a doar 22 de euro per persoană.
Citiți și: Raport OCDE: România, țara cu cele mai mici investiții în sănătate din UE. Doar 22 de euro per capita pentru prevenție. La polul opus Germania, cu 260 de euro
SĂNĂTATE
ARPIM: Terapiile moderne redau pacienților oncologici șansa la viață. Inovația în sănătate, o necesitate pentru un sistem medical eficient
Cancerul depistat în faze avansate presupune de cele mai multe ori tratamente complexe, costuri ridicate pentru investigații, suferință în plus pentru pacient și o recuperare mai grea. În acest tablou, accesul pacienților oncologici la tratamente de ultimă generație devine vital pentru o șansă reală de vindecare. De Ziua Mondială de Luptă Împotriva Cancerului, Asociația Română a Producătorilor Internaționali de Medicamente (ARPIM) reiterează importanța investițiilor în sănătate, pentru un acces rapid și echitabil la tratamente inovative.
„Datorită inovației în oncologie, astăzi se câștigă ani de viață. Terapiile moderne schimbă fundamental cursul bolii și redau șansa la viață, atunci când ajung la timp la pacienți. În prezent, aproape jumătate dintre moleculele noi aflate în așteptarea includerii pe lista de medicamente compensate și gratuite sunt dedicate tratării diferitelor tipuri de cancer”, a transmis ARPIM.
Potrivit ARPIM, impactul inovației este unul concret, demonstrat de cifre care dau speranță: „Supraviețuirea la 5 ani este direct legată de accesul la terapii moderne, în melanomul malign aceasta a crescut de la 5% la 50%, iar tratamentele moderne au crescut cu peste 75% rata de întoarcere la muncă după diagnostic. Inovația în sănătate nu este un lux, ci o necesitate pentru viața pacienților și pentru un sistem de sănătate modern și eficient.”
Cancerul rămâne una dintre cele mai mari provocări pentru sănătatea publică la nivel național, european și global. Numai în anul 2024 au fost înregistrate la nivel european aproximativ 2,7 milioane de noi cazuri de cancer și 1,3 milioane de decese. În România, estimările indică 95.649 de cazuri noi de cancer și 52.841 de decese.
Citiți și: Ziua Mondială de Combatere a Cancerului | Comisia Europeană: Calea de urmat este clară – prevenție și politici de sănătate solide în UE
Potrivit celui mai recent Studiu W.A.I.T, din 173 de medicamente inovatoare care au primit aprobare din partea Agenției Europene a Medicamentelor (EMA) în perioada 2020-2023, în România erau disponibile la 5 ianuarie 2025 doar 33 de medicamente. Niciun medicament aprobat la nivel european în 2023 nu era compensat în România la 5 ianuarie 2024.
Citiți și: Pacienții români așteaptă peste doi ani pentru accesul la medicamente inovative, față de doar 4 luni în Germania (Studiu W.A.I.T 2024)
În perioada 2020-2023 au fost aprobate în România 11 medicamente destinate pacienților oncologici, dar nici măcar unul aprobat în 2023. Pentru aceeași perioadă, Germania a aprobat 54 de medicamente, 14 doar în 2023. Totalul tratamentelor aprobate la nivel european pentru această perioadă a fost de 56, 14 doar în 2023.
Ministerul Sănătății pregătește actualizarea listei de medicamente compensate și gratuite cu încă 33 de molecule, de la ultima actualizare a listei în septembrie 2025, când au fost introduse 41 de molecule noi, dintre care 11 pentru cancer.
Pacienții oncologici sau cei care suferă de boli rare vor beneficia de un acces mai rapid la tratamente inovative, pentru care alți cetățeni europeni au deja acces.
În oncologie va fi introdus, pentru prima dată în sistemul public, un medicament radiofarmaceutic pentru tratamentul cancerului de prostată, alături de alte terapii moderne pentru: melanom, cancer pulmonar fără celule mici, cancer mamar, cancer de prostată, mielom multiplu, limfoame, carcinom hepatocelular, colangiocarcinom, tumori cu mutații genetice, tumori GIST și alte forme de cancer pentru care medicina oferă astăzi soluții țintite.
COMISIA EUROPEANA
Comisia Europeană intenționează să prezinte în 2026 orientări pentru întreprinderile financiare astfel încât pacienții oncologici să beneficieze de acces nediscriminatoriu la serviciile financiare
Comisia Europeană a anunțat că intenționează să prezinte în 2026 orientări pentru întreprinderile financiare privind oferirea unui acces echitabil la serviciile financiare pentru pacienții cu cancer.
Anunțul a fost făcut de comisarul european pentru servicii financiare și uniunea economiilor și investițiilor, Maria Luís Albuquerque, și de comisarul european pentru sănătate și bunăstarea animalelor, Olivér Várhelyi, într-o declarație privind „dreptul de a fi uitat”, difuzată cu ocazia Zilei mondiale de luptă împotriva cancerului și cu ocazia împlinirii a cinci ani de când executivul european a adoptat Planului european de combatere a cancerului.
În urmă cu cinci ani, Comisia a lansat Planul european de combatere a cancerului. Printre numeroasele sale realizări, Planul de combatere a cancerului a jucat un rol crucial în acordarea unei priorități ridicate dreptului de a fi uitat.
Acesta a reunit organizațiile din domeniul cancerului, comunitatea medicală și sectorul asigurărilor pentru a purta un dialog privind un cod de conduită referitor la accesul echitabil al pacienților cu cancer la serviciile financiare.
Noua Directivă privind creditul de consum din 2023 a marcat prima integrare a dreptului de a fi uitat în legislația UE, interzicând utilizarea istoricului medical al unei persoane în ceea ce privește cancerul pentru polițele de asigurare legate de contractele de credit de consum după o perioadă maximă, calculată de la sfârșitul tratamentului medical.
Statele membre vor începe să aplice această dispoziție începând cu 20 noiembrie 2026.
„Salutăm faptul că organizațiile care luptă împotriva cancerului și sectorul asigurărilor continuă să se implice în această temă importantă. Din partea noastră, vom analiza cu atenție complexitatea problemei și preocupările legitime atât ale pacienților cu cancer, cât și ale comunității asigurărilor și vom examina opțiunile pentru promovarea drepturilor pacienților cu cancer”, au transmis cei doi comisari.
Ei au evidențiat convingerea fermă că „eforturile comune sunt esențiale pentru a asigura un drept real de a fi uitat”.
„Pe baza activității privind codul de conduită, intenționăm să prezentăm în 2026 orientări pentru întreprinderile financiare cu privire la oferirea unui acces echitabil la serviciile financiare pentru pacienții cu cancer”, au dezvăluit Maria Luís Albuquerque și Olivér Várhelyi.
În Uniunea Europeană a anului 2024 au fost diagnosticate aproximativ 2,7 milioane de noi cazuri de cancer și s-au înregistrat peste 1,3 milioane de decese cauzate de această boală.
Citiți și: Raport comun OCDE-CE: România investește cel mai puțin din UE pentru îngrijirea pacienților oncologici și are cea mai scăzută participare la programele de screening
La nivel național, estimărilor privind noile cazuri ajung la 95.649, în vreme ce numărul deceselor se ridică la 52.841.
Doar că o astfel de boală, depistată la timp, poate fi tratată cu succes.
Cu această convingere – a prevenției, depistării timpurii, tratării și îngrijirii – Comisia Europeană a lansat în urmă cu cinci ani Planul european de combatere a cancerului.
Citiți și: Comisia Europeană lansează Planul european de combatere a cancerului: Va fi finanțat cu 4 miliarde de euro
Ziua Mondială de Combatere a Cancerului | Comisia Europeană: Calea de urmat este clară – prevenție și politici de sănătate solide în UE
Planul european de luptă împotriva cancerului dispune de o finanțare de 4 miliarde de euro, din care 1,25 de miliarde de euro se vor acorda din bugetul viitorului program „UE pentru sănătate” (EU4Health).
În prezent, Comisia colaborează cu aproape 630 de organizații în cadrul Planului de combatere a cancerului. Împreună cu misiunea UE în domeniul cancerului, planul contribuie, de asemenea, la aprofundarea înțelegerii noastre și la consolidarea cercetării științifice cu privire la factorii care determină cancerul, fie că este vorba de procese biologice, de factori de risc sau de factori determinanți ai sănătății.
