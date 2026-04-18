50 de țări s-au alăturat inițiativei pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz, coordonată de Franța și Regatul Unit

Diana Zaim
Vineri, 17 aprilie 2026, președintele Franței, Emmanuel Macron, și prim-ministrul Regatului Unit, Keir Starmer, au prezidat o conferință privind Inițiativa pentru navigația maritimă în Strâmtoarea Ormuz, la care au participat aproximativ 50 de state nebeligerante care doresc să-și reafirme angajamentul față de libertatea și securitatea navigației în Strâmtoarea Ormuz, printre care și România.

„În contextul tensiunilor actuale din Orientul Mijlociu, Franța și partenerii săi își mențin angajamentul de a-și apăra interesele și de a ajunge la o soluție solidă și durabilă a conflictului prin mijloace diplomatice, asigurând pacea și securitatea pentru toți cei din regiune”, se arată în declarația comună Macron-Starmer.

Conferința a reunit aproximativ cincizeci de state nebeliigerante care doresc să-și reafirme angajamentul față de libertatea și securitatea navigației în Strâmtoarea Ormuz, în conformitate cu dreptul internațional și dreptul mării, și să depună eforturi pentru restabilirea acesteia printr-o misiune multinațională strict defensivă, atunci când condițiile de securitate o vor permite.

Șefii de stat și de guvern au solicitat:

  • redeschiderea deplină, imediată și necondiționată a Strâmtorii Ormuz de către toate părțile;
  • restabilirea condițiilor de liberă trecere în Strâmtoarea Ormuz, așa cum existau înainte de război;
  • respectarea deplină a dreptului mării.

Potrivit comunicatului oficial, săptămâna viitoare va avea loc la Londra o reuniune de planificare.

MApN invocă penalități de 265 milioane lei în contractul pentru dronele Watchkeeper X cu compania israeliană Elbit Systems și nu exclude rezilierea. Precizările Elbit Systems
Președintele Nicușor Dan a participat la conferința privind Strâmtoarea Ormuz. O misiune multinațională pentru securizarea pe termen lung a rutelor maritime, în analiză
Diana Zaim este fotojurnalist și coordonator al rubricii de sănătate, preocupată de politici de sănătate și acces la servicii medicale în România și la nivel european. Este câștigătoare a Premiului Publicului la European Youth Event 2020, cel mai mare eveniment pentru tineri organizat de Parlamentul European. Absolventă a secției germană-portugheză în cadrul Universității din București, Diana a urmat programul de master „Relații Internaționale și Integrare Europeană” în cadrul SNSPA. În activitatea sa jurnalistică, acoperă, inclusiv din teren, activitatea principalelor instituții ale Uniunii Europene.

