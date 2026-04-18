50 de țări s-au alăturat inițiativei pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz, coordonată de Franța și Regatul Unit

Vineri, 17 aprilie 2026, președintele Franței, Emmanuel Macron, și prim-ministrul Regatului Unit, Keir Starmer, au prezidat o conferință privind Inițiativa pentru navigația maritimă în Strâmtoarea Ormuz, la care au participat aproximativ 50 de state nebeligerante care doresc să-și reafirme angajamentul față de libertatea și securitatea navigației în Strâmtoarea Ormuz, printre care și România.

„În contextul tensiunilor actuale din Orientul Mijlociu, Franța și partenerii săi își mențin angajamentul de a-și apăra interesele și de a ajunge la o soluție solidă și durabilă a conflictului prin mijloace diplomatice, asigurând pacea și securitatea pentru toți cei din regiune”, se arată în declarația comună Macron-Starmer.

Conferința a reunit aproximativ cincizeci de state nebeliigerante care doresc să-și reafirme angajamentul față de libertatea și securitatea navigației în Strâmtoarea Ormuz, în conformitate cu dreptul internațional și dreptul mării, și să depună eforturi pentru restabilirea acesteia printr-o misiune multinațională strict defensivă, atunci când condițiile de securitate o vor permite.

Șefii de stat și de guvern au solicitat:

redeschiderea deplină, imediată și necondiționată a Strâmtorii Ormuz de către toate părțile;

restabilirea condițiilor de liberă trecere în Strâmtoarea Ormuz, așa cum existau înainte de război;

respectarea deplină a dreptului mării.

Potrivit comunicatului oficial, săptămâna viitoare va avea loc la Londra o reuniune de planificare.