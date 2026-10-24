70 de ani de la Revoluția maghiară din 1956: De la Budapesta, Maia Sandu leagă lupta pentru libertate a Ungariei de parcursul european al R. Moldova

REPUBLICA MOLDOVA
Robert Lupițu
Autor: Robert Lupițu
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© Maia Sandu/ Facebook

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu a subliniat vineri legătura dintre lupta poporului maghiar pentru libertate și parcursul european al Republicii Moldova, în cadrul unei vizite la Budapesta la invitația premierului ungar Péter Magyar, pentru a participa la evenimentele dedicate împlinirii a 70 de ani de la Revoluția anticomunistă din 1956.

„Am trăit și noi sub aceeași dominație, de aceea idealul de libertate al ungurilor din 1956 ne este aproape”, a transmis Maia Sandu într-o postare pe Facebook.

 

Lidera de la Chișinău a amintit că, în octombrie 1956, maghiarii au ieșit în stradă pentru a-și cere libertatea și dreptul de a-și decide singuri soarta, fără dictatul Moscovei. Revolta a fost înăbușită de intervenția militară sovietică, mii de oameni au fost uciși, iar sute de mii au fugit din țară.

Maia Sandu a evidențiat că Ungaria este astăzi membră a Uniunii Europene, în timp ce Republica Moldova urmează același drum, cu sprijinul statelor membre.

„Libertatea se câștigă greu și se păstrează cu grijă. Noi alegem să o păstrăm în familia europeană”, a afirmat președinta Republicii Moldova.

Vizita are loc în contextul marcării a 70 de ani de la Revoluția ungară din 1956, care a devenit un simbol al rezistenței împotriva dominației sovietice. Cu acest prilej, premierul Péter Magyar a declarat că Ungaria își dorește să fie un aliat de încredere în Uniunea Europeană și să recâștige încrederea partenerilor europeni, după cei 16 ani în care țara a fost condusă de Viktor Orbán.

În discursul susținut la Budapesta, Magyar a afirmat că Ungaria aparține unei Europe libere și democratice și că țara sa dorește să participe la cooperarea europeană fără a recurge la șantaj sau la izolare. Mesajul său s-a distanțat de retorica fostului premier Viktor Orbán, care a folosit în mod repetat comemorarea revoluției pentru a critica Bruxellesul și a compara Uniunea Europeană cu Uniunea Sovietică.

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Robert Lupițu
Robert Lupițuhttp://www.caleaeuropeana.ro
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

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