75 de ani de la semnarea Convenției pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Președintele CEDO: Rămâne de o „actualitate arzătoare” în fața contestărilor statului de drept

Convenția Europeană a Drepturilor Omului, care marchează marți 75 de ani de la semnarea sa, rămâne de o „actualitate arzătoare” în fața contestărilor statului de drept, subliniază pentru AFP Mattias Guyomar, președintele Curții care are sarcina de a proteja respectarea acestui text „fără echivoc în lume”, informează Agerpres.

În fața criticilor îndreptate împotriva CEDO, președintele său constată „o contestare a unui număr de reguli, de valori rezultate din perioada post-Al Doilea Război Mondial”, „multilateralismul”, „reglementarea prin drept” și „uneori chiar statul de drept”.

Pentru a remedia acest lucru, „trebuie să facem Curtea mai vizibilă, Convenția mai accesibilă, pentru ca oamenii să înțeleagă că sistemul este făcut pentru ei”.

Acesta a amintit că, în 1950, Convenția s-a născut „dintr-o formă de utopie necesară (…) bazată pe ideea foarte puternică potrivit căreia ceea ce unește este mai puternic decât ceea ce separă și că, în fața raportului de forțe, a violenței, trebuie preferată liniștirea prin dreptate și justiție”.

Cei care au conceput-o, care între cele două războaie au trăit „ascensiunea populismului, xenofobiei, polarizării societăților”, au văzut ulterior „ce a dus la asta: nazismul, fascismul, totalitarismul comunist, ororile celui de-al Doilea Război Mondial”, își amintește el.

„Acești oameni nu mai sunt aici, deci noi suntem legatarii acestei moșteniri. Și trebuie să o explicăm generațiilor de astăzi și generațiilor viitoare, pe care vrem să le protejăm de aceleași rele”, adaugă el.

Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale a fost semnată la Roma la 4 noiembrie 1950, potrivit MAE.

Convenția enunță o serie de drepturi pe care statul trebuie să le respecte, cum ar fi dreptul la viață.

Acest text este astăzi ratificat de cele 46 de state membre ale Consiliului Europei, care trebuie să garanteze drepturile și libertățile fundamentale ale oricărei persoane, europeană sau nu, aflată sub jurisdicția lor.

Țara noastră a ratificat textul în luna mai a anului 1994.