77 de ani de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial. Roberta Metsola: Determinarea Europei de a-și proteja moștenirea devine tot mai puternică

La 77 de ani de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial, președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a reiterat determniarea Europei de a-și apăra patrimoniul moștenit.

„În acest an, când marcăm Ziua Victoriei în Europa, ne amintim de cei căzuți la datorie, care au dat totul pentru viitorul nostru. Cu războiul din prezent de pe continentul nostru, determinarea Europei de a proteja patrimoniul pe care l-am moștenit devine tot mai puternică. Vom onora sacrificiile acestei generații”, a scris președinta Legislativului European într-un mesaj pe contul de Twitter.

As we mark this year’s Victory in #Europe Day, we remember the fallen who gave everything for our future.

With war on our continent, Europe’s determination to safeguard the legacy we inherited only grows stronger.

We will honour the sacrifices of that generation. #VEDay 🇪🇺

— Roberta Metsola (@EP_President) May 8, 2022