80 de ani de la declanșarea celui de-al Doilea Război Mondial: Președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, cere iertare Poloniei

Președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, a cerut iertarea Poloniei pentru „tirania” nazistă, la 80 de ani de la începutul celui de-al Doilea Război Mondial, relatează Agerpres și BBC.

Steinmeier și alți lideri mondiali se află în Polonia pentru a comemora izbucnirea conflagrației mondiale de la 1939.

Duminică devreme, a avut loc o ceremonie în orașul polonez Wielun, unde au căzut primele bombe germane și unde Steinmeier a condamnat „dorința de anihilare” care a dus la atac.

,,Înclin capul în fața victimelor poloneze ale tiraniei Germaniei. Și îmi cer iertare”, a spus Steinmeier, vorbind în germană și poloneză, citează BBC.

Steinmeier a vorbit alături de omologul său polonez, Andrzej Duda, care a catalogat atacul Germaniei naziste asupra Poloniei drept „un act de barbaritate”.

VIDEO: 🇵🇱 🇩🇪 The Polish and German presidents, Andrzej #Duda and Frank-Walter #Steinmeier, together mark 80 years since the start of the Second World War in #Wielun, the first city bombed by Nazi Germany on September 1, 1939 #WWII #80WW2 pic.twitter.com/GZpb4ztvMo

