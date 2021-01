80 de ani de la Pogromul de la București. Președintele Senatului, Anca Dragu: Un moment reprobabil din istoria țării noastre din care trebuie să învățăm că valorile și principiile democratice trebuie apărate zi de zi

Premierul Florin Cîțu a transmis miercuri, pe Twitter, “felicitări calde” președintelui Joe Biden și vicepreședintelui Kamala Harris cu ocazia inaugurării lor în funcție, alăturându-se mesajelor pozitive transmise și de președintele Klaus Iohannis și de ceilalți lideri europeni și euro-atlantici.

“Guvernul României rămâne angajat pe mai departe să dezvolte și să aprofundeze Parteneriatul Strategic dintre România și Statele Unite în toate zonele de interes. România este pregătită să mențină ritmul dinamic al relației noastre bilaterale“, a scris Cîțu, pe pagina sa de Facebook.

Warm congratulations to President @JoeBiden&VP @KamalaHarris. The 🇷🇴 Govt remains further committed to developing&deepening the 🇷🇴🇺🇸 #StrategicPartnership in all areas of joint interest. RO is ready to keep the dynamic pace in our bilateral relationship

